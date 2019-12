Section Paloise : les premiers mots des All Blacks Ben Smith et Luke Whitelock

Pau, France

Ce jeudi au Hameau, c'était un peu Noël avant l'heure. Les cadeaux au pied du sapin avaient l'apparence de deux gaillards All Blacks : Ben Smith (33 ans, 84 sélections) et Luke Whitelock (28 ans, 7 sélections). Le premier arrive à Pau après quelques semaines de repos suite à la Coupe du monde, tandis que le second a disputé son dernier match le 19 octobre dernier, dans le cadre du championnat des provinces néo-zélandaises.

De gauche à droite : Conrad Smith, Ben Smith, Fred Manca, Luke Whitelock et Nicolas Godignon. © Radio France - Damien Gozioso

Ben Smith : une forte « Kiwi Connection » !

L'arrière ne va rester que six mois environ en Béarn mais compte profiter à fond de son expérience : "Le rugby c'est avant tout une histoire d'hommes, et puis bien sûr il y a déjà eu un certain nombre de Néo-Zélandais ici, une forte « Kiwi Connection » ! J'ai parlé avec eux, avec Colin Slade, Tom Taylor et d'autres avant de signer. Ils m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient du club, son histoire, tout ça... Conrad Smith aussi nous a fait un résumé du club et de sa vision du rugby, et finalement, je suis très content d'être là et je vais faire mon maximum pour aider le club. Et puis c'est aussi un mode de vie vraiment différent pour moi et ma famille, ça c'est vraiment excitant".

Luke Whitelock : "Un challenge complètement différent par rapport au rugby néo-zélandais"

"Je sais qu'on est tout près des Pyrénées, que le Tour de France passe souvent ! Et puis je découvre toujours plein de choses pour le moment, mais je suis un garçon de la campagne, j'aime les grands espaces et les paysages ici. Et puis d'un point de vue rugby, c'est un challenge complètement différent par rapport au rugby néo-zélandais. Chez moi on parle toujours du "French Flair", et c'est vrai que ce que j'ai vu des entraînements pour l'instant le ballon bouge vraiment bien ! Tout ça c'est très excitant, et j'espère qu'on va vite pouvoir aider l'équipe".

Fred Manca et Nicolas Godignon : "un vrai enrichissement mutuel"

Pour Fred Manca, l'adaptation de Ben Smith – capable de jouer à l'arrière ou à l'aile – au projet des Vert et Blanc ne sera pas problématique : "Le fait qu'il ne soit là que six mois ne posera pas de problème parce qu'il a déjà une expérience énorme. Le peu qu'on a vu de lieu montre que l'intégration au système ne va pas être la partie la plus dure... Le challenge, et je pense qu'il l'a bien exposé au groupe, ça sera de faire partie à part entière au groupe le temps qu'il est là. Et pour ça non plus je ne me fais pas de soucis, parce que j'ai vu de lui ces derniers jours me montre que tout va se passer facilement".

Pour Nicolas Godignon, l'opportunité d'entraîner des joueurs de ce calibre est forcément intéressante : "C'est une vrai chance pour tout le monde, surtout avec notre management très participatif où tous les joueurs bossent aussi autour de ça, avec beaucoup d'échanges. On a tous à s'enrichir autour de ça, et c'est vrai que leur grande expérience apportera évidemment au groupe, et à certains, je pense particulièrement comme Vincent Pinto, champion du monde des moins de 20 ans... Ça va être un vrai enrichissement mutuel. Ils leur faut intégrer les commandements, ça prendra un peu de temps, quinze jours à trois semaines, on peut les voir la semaine prochaine faire un premier galop d'essai, le plus tôt possible mais quand ils seront prêts seulement".