Section Paloise : les réactions après la défaite face à Brive (27-32)

Après une victoire précieuse décrochée à Bayonne (22-23), la Section Paloise plonge à nouveau dans le doute. Face à un autre adversaire direct pour le maintien, Brive, la Section a rechuté, battue alors qu'elle a dominé en conquête, et inscrit plus d'essais que son adversaire par Le Bail (29e), Whitelock (40e+8) et Lespiaucq (61e). Mais beaucoup trop indisciplinés - deux cartons jaunes contre Manu (46e) et Pinto (53e) -, les Béarnais restent 11e et devront prendre des points lors de deux prochains déplacements périlleux à Lyon puis Toulouse.

Charly Malié, arrière de la Section Paloise : "Un pas en avant, deux pas en arrière"

"C'était un match capital pour tout le club et on est passé au travers... Il y a beaucoup de déception, c'est dur, c'est usant, parce que comme souvent, avec le match de Bayonne on fait un pas en avant et deux pas en arrière. On a été pénalisés 18 ou 19 fois (16 en réalité, NDLR), ce n'est pas possible, parce qu'on se retrouve à jouer à 14 et même 13, on les laisse comme ça dans le match, c'est inadmissible de faire autant de fautes à ce niveau. C'était peut être le match le plus important de la saison, on l'a loupé, et on sait dans quelle situation cela nous met. Maintenant je le dis souvent il y a un blason à redorer et surtout un club à sauver, rien que pour cela, sans chercher d'autre raison, on se doit d'être exemplaire et de tout donner jusqu'au bout".

Antoine Erbani, 3e ligne de la Section Paloise : "On se remet en grande difficulté"

"On ne l'a pas vu venir... On a mal attaqué les deux mi-temps, on se retrouve à courir derrière le score, on fait plus de fautes, et c'est un cercle vicieux. C'était une belle occasion, mais on a du mal à les négocier en ce moment les belles occasions... On ne peut s'en prendre qu'à nous, et on se remet en grande difficulté. Cela va être une vraie bagarre jusqu'au bout, on sait dans quoi on est embarqué".