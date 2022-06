Section Paloise : les recrues pour la saison 2022/2023

La Section Paloise a officialisé six recrues pour la saison 2022/2023 et trois retour de prêt.

C'est le lot de chaque intersaison, découvrir de nouveaux visages, ou remettre un nom sur celui de certains joueurs partis en prêt quelques mois plus tôt. En vue de la saison 2022/2023, la Section Paloise a pour l'heure officialisé six recrues et trois retour de prêts. De quoi compenser huit départs : Lespiaucq (La Rochelle), Ramsay (retraite), Habel-Kuffner (Stade Français), Texier (SA XV), Hastoy (La Rochelle), Harris, Tugayé (SA XV) et Alexandre Dumoulin, sans oublier la fin de pige médicale de l'Italien Marco Zanon. Deux joueurs au moins vont partir en prêt la saison prochaine, les piliers Téo Bordenave (Bourg-en-Bresse) et Kévin Yaméogo (Montauban). Retrouvez ci-dessous ceux qui rejoignent les Vert et Blanc la saison prochaine.

Guram Papidze - Pilier droit

Le Géorgien de 24 ans (1m86, 120 kilos) arrive de La Rochelle. S'il n'a pas pris part au barrage à Toulouse, il a participé à 15 matchs de championnat cette saison, et 4 de Champions Cup. "Beka Gorgadze m’a dit beaucoup de bien du club et de la région, ça m’a convaincu", confie le joueur pour le site du club, "Le parcours de Guram est bien rythmé malgré son jeune âge, se félicite de son côté le manager Sébastien Piqueronies. Il compte plusieurs matchs en Pro D2 à Nevers et en Top 14 à La Rochelle. Il va nous amener plus de profondeur au poste de pilier droit et challenger dans un Top 14 de plus en plus rude".

Romain Ruffenach - Talonneur

Au Biarritz Olympique cette saison, le joueur de 27 ans (1m86, 106 kilos) n'a que peu montré en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou très tôt dans la saison. Après avoir aussi connu Montpellier, il arrive revanchard en Béarn. "Romain vient aider, compléter et mettre une saine émulation au poste de talonneur avec Lucas, Youri et Rayne pour nous permettre d'être hautement concurrentiels et légitimes afin de dominer davantage de matchs en Top 14", commente Sébastien Piqueronies.

Thibaut Hamonou - 3e ligne

Prêté cette saison à la Section Paloise par le Stade Toulousain, Thibaut Hamonou intègre définitivement l'effectif béarnais, jusqu'en 2025. Un faible temps de jeu cette saison, mais le staff de la Section compte sur lui pour l'avenir détaille Sébastien Piqueronies : "Nous sommes très heureux de permettre à Thibaut de développer son potentiel à nos côtés. Au-delà d'un recrutement, c'est un recrutement anticipé car nous avons déjà avancé beaucoup de choses avec lui sur cette saison de prêt".

Sacha Zegueur - 3e ligne

Difficile de ne pas voir la patte Piqueronies dans le recrutement du double champion du monde des moins de 20 ans. Depuis, Zegueur (22 ans, 1m92, 107 kilos) a fait le bonheur d'Oyonnax, son club formateur, pour lequel il compte près de soixante matchs de Pro D2 ces trois dernières saison. "C'est un profil de 3e ligne athlétique. Il vient densifier notre rotation sur la troisième ligne, on sait que c'est une ligne hautement fondamentale et qui donne le niveau de régulation d'une équipe. Il vient grandir et confirmer la promesse de son talent. On espère qu'il sera à la hauteur de notre 3e ligne actuelle", annonce le manager béarnais.

Émilien Gailleton - Centre

Encore un espoir du rugby français qui signe à la Section Paloise. Il était cet hiver capitaine du XV de France des moins de 20 ans qui a terminé 2e du Tournoi des Six Nations. Émilien Gailleton (1m85, 89 kilos), 18 ans, portait le maillot d'Agen cette saison en championnat. En 20 matchs il a inscrit quatre essais. Sébastien Piqueronies se félicite de cette arrivée : "Émilien arrive d'un territoire formateur de rugby, c'est un jeune joueur qui a la particularité d'être capitaine de l'équipe de France U20. Il vient challenger le poste de centre et amener de la concurrence sur une ligne où nous comptons des joueurs de grande qualité. C'est un jeune élément prometteur, doublement sur-classé l'an dernier, il a l'habitude du haut niveau et compte pas mal de matchs de Pro D2. Il vient franchir un cap avec nous dans les années futures".

Clément Laporte - Arrière/Ailier

"Le Sud-Ouest commençait un peu à me manquer, j’avais envie de découvrir le Béarn. C’est un choix mûrement réfléchi et très intéressant pour moi", confie celui qui a été formé à Parentis. Clément Laporte (1m80, 83 kilos), 24 ans, jouait à Lyon depuis 2019 après avoir porté la tunique du SUA. "Clément vient enrichir notre plan profond grâce à sa polyvalence arrière-ailier, il va amener de la fraîcheur, de l'émulation et de la concurrence. Il va nous aider à progresser et grandir", espère Sébastien Piqueronies.

Trois retours de prêt

La Section Paloise pourra la saison prochaine compte également sur trois joueurs qui rentrent de prêt : le pilier gauche Paul Tailhades, 10 matchs la saison dernière avec Montauban, le 2e ligne Jimi Maximin, cadre de Tarbes en Nationale la saison dernière, et l'ailier Hugo Le Gall qui a peu joué l'an dernier à Montauban à cause d'une blessure. Sans oublier la prolongation du prêt de Jordan Joseph, qui sera toujours en Vert et Blanc la saison prochaine.