Section Paloise : les supporters présents au départ du car des joueurs pour Anoeta

Comme assez régulièrement, les supporters de la Section Paloise étaient présents au départ du car des joueurs, ce vendredi matin à 8h30. Plusieurs dizaines de supporters et des joueurs hors groupe, des drapeaux, des fumigènes et de l'ambiance pour encourager les Vert et Blanc avant ce match pas tout à fait comme les autres. Pour l'équipe, direction Anoeta pour la mise en place avant le match contre Bayonne, demain samedi. Plus de 38000 supporters seront présents à Anoeta, mais le contingent béarnais sera quand même présent en tribunes, avec plus de 2000 personnes. Huit bus des groupes de supporters notamment partiront de tout le Béarn.

