Section Paloise : Lucas Rey et Mathias Colombet blessés pour environ un mois

Le match face à Toulon laisse des traces à la Section Paloise. Pas simplement parce que la défaite (17-34) a fait reculer l'équipe à la dernière place du Top 14, mais aussi parce qu'il a fait des blessés supplémentaires. Au premier rang de ceux-là, le talonneur béarnais, Lucas Rey, et l'arrière ou ailier Mathias Colombet. Ils manqueront tous les deux a minima cinq matchs a annoncé ce lundi soir dans 100% Clubs le manager Sébastien Piqueronies. Pour le talonneur, c'est une fracture de la main droite, pour le 3/4, c'est une déchirure à une cuisse. Sébastien Piqueronies qui ajoute à ce bilan peu réjouissant les protocoles commotions surveillés de Mickaël Capelli, Zack Henry et Eoghan Barrett.

L'infirmerie déborde

Des blessures et des indisponibilités qui s'ajoutent à une liste déjà longue. Eliott Roudil (entorse du genou) et Reece Hewat (rupture partielle du ligament croisé postérieur d'un genou) étaient avant cela les derniers à avoir rejoint l'infirmerie, où se trouvent déjà chez les 3/4 Aminiasi Tuimaba (cheville), Nathan Decron (mollet), Jack Maddocks (cuisse) et Vincent Pinto (pouce), mais aussi chez les avants un autre talonneur, Romain Ruffenach (mollet) et Josselin Bouhier (traumatisme sterno-claviculaire). Des blessures qui ciblent certains postes – il ne reste qu'un seul talonneur "valide", Youri Delhommel, même si Ignacio Calles a été formé à ce poste – mais qui ne devraient pas se traduire par l'arrivée d'un nouveau joker médical a confié Sébastien Piqueronies à France Bleu Béarn Bigorre.

Sur l'accumulation des blessés, le manager s'est voulu rassurant : "l'infirmerie est bien remplie en ce moment, oui, mais chaque saison il y a des pics plus ou moins hauts, on en subit un en ce moment, on fait le dos rond et on avance. On a la chance d'avoir un effectif profond, dense et homogène qui va nous permettre de pallier ça à coup sûr".