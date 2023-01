Section Paloise : Lucas Rey prolonge jusqu'en 2027

Lucas Rey, enfant de la Section Paloise, est passé par toutes les émotions en Vert et Blanc.

Lucas Rey étire encore un peu plus son aventure en Vert et Blanc. Enfant du club, il a signé sa première licence en 2004, à l'âge de 7 ans, rappelle le club au moment d'annoncer sa prolongation jusqu'en 2027. À 25 ans, il compte déjà plus d'une centaine de matchs en Top 14 depuis 2016. Depuis plusieurs saisons il est un des capitaines de la Section Paloise, c'est la deuxième prolongation annoncée par le club pour l'avenir, après celle du prometteur Emilien Gailleton .

La réaction de Sébastien Piqueronies

Pour le club, le manager Sébastien Piqueronies a réagi à la prolongation de Lucas Rey : « Lucas est un garant de l’identité du club et de notre territoire. Son parcours et sa volonté d’écrire une histoire commune avec la Section témoignent tout son engagement pour le club. Lucas est un leader avec des convictions fortes, son investissement à nos côtés renforce notre projet. »