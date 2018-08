Malik Hamadache rejoint ce dimanche Marcoussis pour une semaine de "stage développement" du XV de France. Une préparation avant la reprise du Top 14, en vue, déjà, de la tournée de novembre et du Tournoi des 6 Nations, et alors que la Coupe du monde 2019 approche à grands pas.

France Bleu Béarn : Pour ce premier rassemblement de l'équipe de France de la saison, vous êtes déjà dans l'optique de marquer des points, de montrer au staff que vous êtes affûté ?

Malik Hamadache : Les points je sais qu'on les marque surtout pendant les matchs, les rois des entraînements on en a vu des millions. Ce n'est pas en soulevant des altères que je vais gagner des points mais surtout sur le rugby, même si évidemment cette préparation est importante pour tenir le rythme au plus haut niveau.

Après y avoir goûté un peu en novembre, l'objectif maintenant c'est de vous affirmer, de vous installer dans ce groupe France ?

M'affirmer c'est déjà ce que je fais en Top 14, il va surtout falloir rester constant. C'est bien beau d'avoir fait deux belles saisons en Top 14, je ne dois pas m'arrêter là, le chemin est encore long. Alors bien sûr qu'elle est dans ma tête cette Coupe du monde 2019, mais avant cela il y a beaucoup d'autres choses à faire pour y parvenir, et ça commence en club.

Faire une Coupe du monde au Japon ça restera unique et il n'y aurait rien de mieux qu'y participer"

Vous citez immédiatement cette Coupe du monde à venir, c'est le point de mire...

Oui c'est un réel objectif, parce que faire une Coupe du monde au Japon ça restera unique et il n'y aurait rien de mieux qu'y participer. Je ne me dis pas qu'il n'y a plus de temps a perdre parce que de toute façon j'ai toujours tout donné, en club bien sûr mais en novembre dernier aussi contre la Nouvelle-Zélande (défaite 28-23 du XV de France). On fera les comptes à la fin.

Comme toutes les saisons vous vous êtes infligé une préparation physique personnelle en plus à l'intersaison, c'est devenu indispensable ?

Le niveau augmente d'année en année, alors forcément moi aussi je dois faire progresser le mien. Je pense avoir progressé l'année dernière, j'espère que cela va continuer, pour être encore plus performant.

Avec ce stage à Marcoussis vous allez rater le premier match amical de la Section, à Bayonne (mercredi 8 août à 20h)...

Et ce n'est pas bien grave, cela fait deux ans que je joue avec la plupart des garçons, j'ai totalement confiance en eux et je sais que quand je vais revenir rien n'aura changé. Pour tout ce qui est plans de jeu, la balle est dans mon camp et je connais tout par coeur. Jusqu'à la reprise du championnat on va s'entraîner dur, les tests et les performances sont plus élevés que l'année dernière. Il y a énormément d'implication et je pense que cette année on sera là dès le début. Réellement, on aura notre carte à jouer parce qu'on est prêt.