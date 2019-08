Rugby : la Section Paloise toujours en rodage battue à Bayonne (20-12)

Bayonne, France

Après la victoire facile face à Mont-de-Marsan 31-12, la Section Paloise a, comme l'an dernier, perdu lors de son deuxième match de préparation. Dans un match sans trop de rythme, les Bayonnais se sont montrés plus prompts à profiter des absences défensives béarnaises. La Section a su par moment enchaîner les temps de jeu, mais ça n'a pas suffi.

La conquête à son avantage

L'Aviron a surpris la Section Paloise dès l'entame, avec un ballon joué petit côté derrière une mêlée sur la ligne médiane. Au bout, le premier essai du match signé de l'ailier Arthur Duhau (7-0, 4e). C'est grâce à une conquête dominatrice et une meilleure discipline (5 pénalités récoltées dans le premier quart d'heure) que les Vert et Blanc ont ensuite mis la main sur le premier acte. Le premier essai palois aurait pu être inscrit par Nueno, avec un peu moins de relâchement, il sera finalement accordé par l'arbitre Sébastien Minery après une mêlée enfoncée (7-7, 22e). Mais suite à une deuxième brèche dans la défense béarnaise et une série de ballons portés, l'Aviron inscrit son 2e essai par Luamanu (12-7, 29e), avant que Septar, au terme d'une action à plusieurs temps de jeu n'égalise juste avant la pause, 12-12.

En deuxième période, sous la pluie et avec deux XV bien différents, c'est encore l'Aviron qui prend les devants grâce à un essai de l'arrière Luc (17-12, 47e). Et c'est à nouveau grâce à une mêlée souveraine que la Section se remet à l'endroit, sauf qu'un passage à vide à 5m de la ligne adversaire empêche finalement l'arbitre de valider l'essai aplati par le jeune Egohan Barrett. A l'inverse, Bayonne se met à l'abri avec une pénalité de Fajardo (20-12, 69e), malgré les derniers assauts de la Section, qui a mieux fini.

Les points

Aviron Bayonnais : 3 essais de Duhau (3e), Luamanu (29e), Luc (47e) ; 1 transformation de Barthélémy (4e) ; 1 pénalité de Fajardo (69e).

Section Paloise : 2 essais de pénalité (22e), Septar (40e).

L'équipe en première mi-temps

15. Malié (Pinto, 30e) ; 14. Fumat, 13. Nueno, 12. Nicot, 11. Septar ; 10. Hastoy, 9. Daubagna (Marques, 28e) ; 7. Ugena, 8. Erbani, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Marchois ; 3. Boughanmi (Adriaanse, 30e), 2. Lespiaucq (Barka, 30e), 1. Moïse (Calles, 30e).

L'équipe en deuxième mi-temps

15. Pinto ; 14. Barrett, 13. Fumat (Nueno, 62e), 12. Nicot (Septar, 62e), 11. Pourailly ; 10. Taylor (Hastoy, 69e), 9. Marques (Le Bail, 55e) ; 7. Habel-Kuffner, 8. Tagitagivalu, 6. Gunther; 5. Metz (Pesenti, 65e), 4. Pesenti (Marchois, 53e) ; 3. Adriaanse (Hamadache, 51e), 2. Barka (Rey, 51e), 1. Calles (Pointud, 51e).