Section Paloise : Mathias Colombet prolonge jusqu'en 2025

De retour d'une saison entière avec l'équipe de France de rugby à 7, Mathias Colombet a répondu présent aux ambitions affichées par la Section Paloise. Titulaire à treize reprises cette saison, l'enfant du club se sent de plus en plus en confiance et souhaite progresser avec le club. "Nous sommes en train de forger un véritable état d'esprit propre à la Section Paloise. Tous ces éléments m'ont convaincu de rester d'autant plus que je suis chez moi", lance Mathias Colombet.

Un enfant du pays devenu un joueur clé pour la Section

Polyvalent pouvant évoluer à l'aile comme au centre, le joueur met toutes ses qualités propres au rugby à 7 au service de l'équipe du Top 14. Cette prolongation renforce le projet palois comme l'explique le manager de l'équipe : "nous travaillons dans la durée sur la construction de notre effectif", explique Sébastien Piqueronies. "Prolonger dès maintenant des joueurs encore sous contrat l’an prochain nous permet de solidifier notre projet à moyen terme".

Le prochain match de la Section, ce sera samedi 30 avril pour la réception du Racing 92.