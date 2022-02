Section Paloise : Mike Harris et le club mettent un terme à leur collaboration

Mike Harris n'a joué que cinq rencontres en un an et demi à la Section Paloise.

La Section Paloise annonce ce mardi matin la rupture de contrat anticipée, d'un commun accord, avec l'ouvreur australien Mike Harris, arrivé à l'été 2020 pour deux saisons. "L’aventure paloise de Mike Harris aura malheureusement été marquée par de nombreuses et lourdes blessures qui ne lui ont pas permis de prendre pleinement part à notre projet sportif", regrette le club dans le communiqué. L'Australien, notamment touché au tendon d'Achille a connu plusieurs rechutes et une opération. En une saison et demie il a pris part avec les Vert et Blanc à trois matchs de Top 14 et deux de Challenge Cup, pour 103 minutes de jeu (3 points inscrits). "Nous lui souhaitons malgré tout le meilleur pour la suite et de s’épanouir dans sa nouvelle vie", conclut la Section Paloise.

À l'ouverture, la Section dispose toujours d'Antoine Hastoy, Thibault Debaes et Zack Henry.