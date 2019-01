Section Paloise : Nicolas Godignon remplace Carl Hayman comme entraîneur des avants

La Section Paloise a annoncé ce samedi soir par communiqué que Carl Hayman n'était plus l'entraîneur des avants des Vert et Blanc. Il sera remplacé dans ses fonctions par l'ex-Briviste Nicolas Godignon. Ce changement pourrait avoir comme origine une altercation entre Hayman et des joueurs palois.

Pau, France

La Section a battu l'UBB, 40-23, mais a annoncé dans la foulée que Carl Hayman n'était plus l'entraîneur des avants. Il reste au club qui va « l'accompagner sur son nouveau projet personnel » précise le communiqué de la Section qui l'acte. C'est l'ancien manager de Brive Nicolas Godignon qui va remplacer Carl Hayman dans les prochains jours.

Une bagarre Boulevard des Pyrénées

Le club ne le précise pas mais la raison de ce changement dans le staff pourrait être lié une altercation qui remonte au début de la semaine. Lundi soir, soir de St-Sylvestre une bagarre a eu lieu dans un établissement du Boulevard des Pyrénées entre côté Carl Hayman d'un côté, et de l'autre au moins trois joueurs de la Section Paloise. Cela s'est passé devant de nombreux témoins et pourtant depuis personne ne veut en parler : ni l'établissement concerné, ni ceux à qui la scène a été rapportée...

Le club se retranche derrière le communiqué envoyé aux médias. Une affaire « trop complexe » nous dit-on simplement hors micro. Toujours est-il que Carl Hayman n'a pas participé aux séances d'entraînement de la semaine, pas plus qu'il n'était présent au Hameau lors de la victoire face à Bordeaux-Bègles, il est donc écarté. Une semaine de préparation forcément particulière alors que les joueurs impliqués ont disputé le match face à l'UBB. Comme si rien ne pouvait être simple finalement cette saison à la Section.

Le communiqué de presse de la Section Paloise

La Section Paloise Béarn Pyrénées annonce que Carl Hayman n’aura plus la charge des avants du club. Carl Hayman restera à la Section jusqu’à fin juin afin de travailler sur son nouveau projet personnel dans lequel le club l’accompagne. Sur proposition de Simon Mannix et validation du Président Bernard Pontneau, Nicolas Godignon est nommé entraîneur des avants, il prendra ses fonctions dans les prochains jours. Bernard Pontneau : « Nous accompagnerons Carl dans son nouveau projet personnel jusqu’à fin juin. Cette décision me touche personnellement ayant beaucoup d’affection pour lui, son abnégation envers la Section Paloise Béarn Pyrénées et l’immense personne qu’il est. Un sentiment partagé par le club. Différents profils ont été étudiés pour le poste d’entraîneur des avants. Simon Mannix m’a fait part de sa volonté de collaborer avec Nicolas Godignon, un choix que j’approuve. Entraîneur en chef du CA Brive pendant plusieurs saison, Nicolas Godignon est très enthousiaste à l’idée de revenir aux bases en prenant en charge les avants de la Section. Simon et Nicolas ont eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger à plusieurs reprises lors des réunions d’entraîneurs et de managers. Ce changement répond à notre volonté permanente d’enrichir notre exigence "rugby" avec les convictions fortes qui sont les nôtres et capitales pour notre projet de haut niveau. »