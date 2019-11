Section Paloise : pas de prolongation pour Benson Stanley

Pau, France

L'aventure de Benson Stanley à la Section Paloise touche à sa fin. Arrivé en 2017 et en fin de contrat l'été dernier, le Néo-Zélandais de 35 ans était depuis le mois d'août joker Coupe du monde du Fidjien Jale Vatubua. Ces dernières semaines se posait la question de savoir s'il pourrait être conservé, éventuellement en tant que joueur supplémentaire.

Une question d'argent

"La bonne gestion du club le contraint à ne pas pouvoir proposer la prolongation de Benson Stanley jusqu’à la fin de la saison, affirme la Section Paloise par communiqué ce jeudi matin. Il s’agit d’un choix humain et sportif difficile mais réaliste et responsable. La Section tient à faire preuve de la plus grande rigueur budgétaire. Aussi regrettable soit-il, il s’agit d’un choix de raison".

"Comme depuis son arrivée à la Section, Benson a fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une exemplarité remarquable sur et en dehors du terrain et a beaucoup apporté à l’équipe par son expérience, sa technique, son sens du travail et son état d’esprit" poursuit le club béarnais.

Au total, Benson Stanley a disputé 48 matchs sous le maillot des Vert et Blanc, et inscrit cinq essais.