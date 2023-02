Section Paloise : poignée de main, "clown", coups contre la porte des arbitres, les raisons des sanctions

Encore deux matchs à purger loin du banc et des vestiaires pour Sébastien Piqueronies et Geoffrey Lanne-Petit. Pour rappel, c'est suite à la fin de match tendue face aux Sud-Africains des Cheetahs – perdu 16-21 – qu'ils ont tour à tour été convoqués pour s'expliquer. Plusieurs semaines après leurs auditions respectives devant deux commissions de discipline, l'EPCR a enfin rendu publics les comptes-rendus d'audiences . De quoi mieux comprendre l'enchaînement des faits et les sanctions prises.

Poignée de main et regard noir

Il est important de préciser que les décisions sont à chaque fois rendues sur l'interprétation la plus probable des faits. Concernant justement les faits reprochés à Sébastien Piqueronies, les versions et donc les interprétations divergent. L'arbitre, Sam Grove-White, explique qu'il s'est senti menacé par la force croissante de la poignée de main de Sébastien Piqueronies, par le fait aussi que le manager palois lui a retenu le bras avec l'autre main. D'après lui, il y avait trop de force dans cette poignée de main pour qu'elle soit simplement amicale ou polie, et l'arbitre explique avoir dû se dégager de force. Sébastien Piqueronies, lui, réfute le fait d'avoir voulu menacer l'arbitre. Il s'excuse platement d'avoir laissé cette impression. Selon lui, c'est parce que l'arbitre ne l'a pas reconnu qu'il a essayé de maintenir le contact. Il précise aussi qu'il a, en général, une poignée de main assez forte, mais que sa seule volonté était "de saluer l'arbitre, comme à chaque fin de match".

La commission de discipline a notamment procédé à une analyse vidéo de la scène, et note, à l'aide d'un plan arrêté sur le visage du manager palois, "une expression qui semble être animée, sinon agressive". L'arbitre a lui l'air "alarmé", et doit "tirer avec force sa main pour se détacher" de celle de Sébastien Piqueronies. Au final, la commission de discipline "rejette l'affirmation selon laquelle le manager a simplement voulu serrer la main de manière amicale à l'arbitre et mettre fin au match". La commission de discipline motive enfin sa décision de requalifier le geste de Sébastien Piqueronies de "agression physique" à "inconduite", pour une suspension de dix semaines, acceptée par le manager béarnais.

Clown ou pas clown ?

Pour Geoffrey Lanne-Petit, l'entraîneur de l'attaque de la Section, là aussi tout est question d'interprétation. L'arbitre assistante Hollie Davidson indique dans sa déclaration à la commission de discipline que le coach palois, dans une ambiance "hostile" à la fin du match, est venu lui parler "à moins de 30cm", pour la traiter de "fucking clown". L'arbitre dit se contenter de sourire et de répondre "merci", avant de s'éloigner. Geoffrey Lanne-Petit pour sa part assure n'avoir pas prononcé le mot "clown", "ce n'est pas un mot que j'utilise dans ma vie de tous les jours, et ajoute, elle m'a probablement mal entendu, ou a mal interprété, avec le brouhaha autour d'elle et des arbitres". Le coach palois dit avoir dit "fucking big call", ou "fucking call", comme plus tôt dans le match, afin de souligner l'importance de la dernière décision prise par le corps arbitral, et "regrette sincèrement d'avoir utilisé le mot "fucking". Il reconnaît un comportement inapproprié.

La commission de discipline "conclut qu'il est plus probable que le contraire que Geoffrey Lanne-Petit soit allé plus loin que simplement dire « fucking call » ou « fucking big call »", que selon la prépondérance des probabilités, "le coach a utilisé les mots « fucking clown » envers l'arbitre assistante". Une "inconduite" qui débouche sur la sanction de cinq semaines de suspension, acceptée par Geoffrey Lanne-Petit.

Qui a tambouriné à la porte des arbitres ?

Enfin, le club lui-même a été entendu suite à cette fin de match houleuse, et c'est encore la déposition de l'arbitre assistante Hollie Davidson qui nous renseigne sur les faits reprochés : "Plusieurs minutes après la fin du match, nous étions de retour à notre vestiaire et nous avions commencé notre routine post-match. Le vestiaire de la Section Paloise se trouve à la fin du même couloir que le nôtre, et alors que des joueurs et des membres du staff du club passaient, plusieurs ont tapé et frappé dedans, nous l'avons ressenti comme une tentative d'intimidation ou de harcèlement [...] L'enchaînement des faits, depuis la fin de match à notre sortie du terrain, a été extrêmement stressant et nous a amené à nous interroger avec les autres arbitres présents sur le fait de savoir si nous serions capables de revenir arbitrer à Pau, et le cas échéant s'il fallait s'attendre à un traitement similaire. Tout cela a été extrêmement déplaisant et laisse un goût très aigre en bouche".

Bernard Pontneau a lui-même témoigné afin de défendre les intérêts du club. Le président s'est dit "très déçu d'apprendre que les arbitres se sont sentis si mal, au point d'imaginer ne pas revenir à Pau. En 17 ans de présidence, il n'a jamais été confronté à ce genre de problème, mais que tout ça avait changé en l'espace de quelques minutes". On apprend que le club a mené une enquête pour tenter de retrouver le ou les auteurs des coups sur la porte, sans succès, mais que des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour éviter ce genre de comportements à l'avenir. La commission de discipline a pour cet épisode décidé d'une amende de 25.000 euros avec sursis contre la Section Paloise.