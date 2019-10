Section Paloise : Quentin Lespiaucq prolonge et a "toujours envie d'amener quelque chose de plus à ce club"

Pau, France

France Bleu Béarn : Quentin Lespiaucq, pourquoi prolonger de deux saisons avec la Section ?

Quentin Lespiaucq : Parce que j'ai toujours cette envie de gagner et d'amener quelque chose de plus à ce club, en toute modestie. Je suis très content et fier de pouvoir continuer ici ce que j'ai commencé il y a cinq ans, on a un bon projet, je crois en ce groupe. Très content aussi de prolonger avec Thibault Daubagna qui est un très bon pote à moi (lui aussi doit parapher dans les heures qui viennent une prolongation avec la Section, NDLR).

Cela se fait relativement tôt dans la saison aussi, il ne fallait pas laisser traîner ?

Oui, c'est assez logique, je me doutais que je n'allais pas avoir six mois pour me décider. Les négociations ont commencé cet été, par respect pour la Section, et pour moi, je m'étais donné une date butoir à fin octobre pour prendre cette décision.

Je vais mettre tout ce que je peux pour faire partie de l'aventure Coupe du monde en 2023

— Quentin Lespiaucq, désormais à la Section Paloise jusqu'en 2022

Le club qui vous a donné votre chance en Top 14, à 20 ans, qui a fait de vous un capitaine jeune aussi...

C'est vrai, j'ai conscience de toute l'affection qui m'a été donnée, la confiance aussi : ne pas me mettre de talonneur international en concurrence, ça m'a peut-être aidé à me développer plus vite que bon nombre de mes potes au même poste. J'en suis très content et c'est pour ça aussi que je me suis laissé tenté par ces deux ans de plus.

Deux années pour arriver à certains objectifs personnels ?

Viser la Coupe du monde 2023, j'ai quatre ans pour travailler. Il va falloir que je tire mon épingle du jeu parce qu'il y a encore beaucoup de boulot et de concurrence. Cela va passer par de bonnes performances collectives, et dans le collectif des bonnes performances individuelles. Donc j'espère ne pas me tromper dans mes objectifs, jusqu'à maintenant ce n'a pas été le cas, je vais mettre tout ce que je peux pour faire partie de l'aventure en 2023.