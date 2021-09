Section Paloise : refaire du Hameau le théâtre de leurs rêves

La Section Paloise retrouve son Hameau et ses supporters en nombre pour la 2e journée de Top 14, avec la réception de Lyon ce samedi. Avec l'espoir de retrouver solidité et sérénité dans un stade où ces trois dernières saisons leurs espoirs ont souvent été douchés.

La Section Paloise retrouve ce samedi son Hameau en championnat avec la réception de Lyon. Personne ne s'en plaindra, à commencer par ses supporters heureux de pouvoir revenir en nombre : c'est la première à domicile sans jauge pour les Palois depuis février 2020. Un retour qui sera fêté par de nombreuses animations (lire ci-dessous), mais qui ne sera réussi que si la Section bat le LOU. Or ces trois dernières saisons, les Vert et Blanc perdent plus d'un match sur deux au Hameau. C'est un des grands chantiers de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



19 défaites en 35 matchs au Hameau ces trois dernières saisons

Depuis son retour en Top 14 en 2015, la Section connaît deux trajectoires aussi distinctes qu'opposées. Durant les trois premières saisons, c'est l'ascension permanente. Les palois prennent chaque année plus de points que la précédente dans son antre : 37 points lors de la saison 2015-2016, 41 points lors de la saison 2016-17, 42 points lors de la saison 2017-18. Cette saison est la plus belle à la maison et grâce à cela, c'est aussi celle de tous les rêves, de phase finale et de Coupe d'Europe. Mais c'est aussi celle de la cassure, avec cette fameuse défaite contre Agen lors de la 24e journée qui prive sans doute les Béarnais de top 6. Le début de la dégringolade.

La saison suivante (2018-19), les Béarnais perdent sept fois au Hameau, plus qu'ils n'y gagnent. Et c'est comme ça depuis : en 2020 lors de la saison arrêtée par le covid, les Vert et Blanc concèdent cinq défaites en neuf matchs au Hameau. Et l'an dernier, sept défaites encore pour cinq petites victoires. Des équipes installées en Top 14, celles qui ne font pas l'ascenseur avec la ProD2, la Section est tout simplement depuis trois ans l'équipe qui perd le plus à domicile. La seule chose qui peut rassurer les supporters béarnais, c'est que jusqu'à présent, quand elle a été au pied du mur – comme face à Montpellier au printemps dernier –, la Section n'a jamais failli dans son stade. Alors, si les Béarnais retrouvent plus régulièrement la recette de la victoire au Hameau, ils pourront se remettre à rêver.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour Lyon, le plein sur les animations

La Section, pour cette première de la saison à domicile, veut mettre le paquet pour ses supporters. Les guichets et le stade ouvriront dès 12h30, avec une "Happy Hour" la première heure sur la bière vendue aux buvettes. À l'arrière de la tribune Nord un espace ludique avec des structures gonflables sera installé pour les plus jeunes. Ce sera le retour aussi de l'arrivée des joueurs "à la romaine", à une heure et demi du coup d'envoi environ. À partir de 14h45 le groupe Arraya proposera une aubade chantée aux supporters, au départ de la tribune nord, avant d'interpréter, pour la première fois depuis mars 2012 au Hameau, "La Honhada" à quelques minutes du coup d'envoi.