Section Paloise : retour de Jesse Mogg dans le groupe pour le match à Bayonne

649 jours plus tard, revoilà Jesse Mogg. Plus apparu sous le maillot de la Section Paloise depuis un match face à Lyon en avril 2019, l'arrière des Vert et Blanc passe pour un miraculé du rugby. A force de travail, de soins, et de temps laissé par le club, le nom de l'Australien sera à nouveau couché sur une feuille de match à l'occasion du derby des Pyrénées-Atlantiques, cinq mois après sa troisième opération du tibia droit en un an et demi (avril et novembre 2019, août 2020).

Jamais découragé

Une tumeur bégnine découverte au tibia droit a mis entre parenthèses la carrière de Jesse Mogg alors qu'il était arrivé depuis moins d'une saison en Béarn et qu'il trouvait peu à peu ses marques. Opéré une première fois, il est revenu à l'entraînement avant de se blesser à nouveau au même tibia : fracture de fatigue. La saison 2019/2020 a été une saison blanche pour lui, conclue par une troisième opération en août dernier, et un retour qu'il espère cette fois gagnant. "Le staff médical a donné son feu vert depuis un moment déjà, nous avons tempéré, patienté, mais maintenant nous estimons qu'il est prêt et c'est pour ça qu'il est dans le groupe", commente Geoffrey Lanne-Petit, l'un des entraîneurs de la Section Paloise.

Le responsable des 3/4 béarnais salue le courage de son joueur : "Il y a six mois je me souviens très bien qu'on a repris les skills assis, juste des passes et le plaisir de retrouver le ballon, sans savoir s'il allait pouvoir rejouer au rugby... On a créé une relation de confiance parce que je l'ai connu en bas de la vague, et aujourd'hui tout le mérite lui revient, il y a toujours cru, il a toujours demandé à bosser. Ensemble on n'a jamais parlé de retour ou de reprise, on a juste pris le temps de travailler, de l'accompagner avec tous les préparateurs". Geoffrey Lanne-Petit estime que Jesse Mogg "peut apporter quelque chose de différent par sa vitesse, et avec son pied gauche, j'espère que ce sera une très bonne surprise pour le club et surtout pour lui". Et enfin retrouver le plaisir de jouer.