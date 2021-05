Section Paloise : Sébastien Piqueronies dans son rôle de manager "à bras-le-cœur"

Sébastien Piqueronies entre petit à petit dans le costume. Officiellement manager de la Section Paloise depuis le 1er mai, il dispose d'une courte semaine d'entraînement avant un premier rendez-vous d'importance, à Agen ce samedi (17h45). Ce jeudi après l'entraînement, il a brossé en conférence de presse les grandes lignes de ses ambitions, et de sa mission pour les semaines à venir, entre un groupe à bonifier, un maintien à assurer, et un avenir à construire. Un lapsus révélateur de son état d'esprit lui a échappé durant ce point presse : "à bras-le-cœur".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Me voilà sereinement à fond dans le projet"

Sébastien Piqueronies, après être intervenu ponctuellement auprès de la Section Paloise ces dernières semaines, a donc pris le job à plein temps : "La première des priorités c'est justement de définir des priorités, et de ce point de vue là on a scindé en deux nos objectifs : le premier objectif c'est de gérer les six semaines qui arrivent dans un but de performance immédiate, le deuxième objectif, c'est de nous projeter sur les rails de notre réussite future. Je suis pour l'heure entièrement mobilisé à réussir le premier objectif de performance sur les six semaines qu'il reste".

"Être accompagnateur de ce squad"

Sébastien Piqueronies, habitué au job de manager du XV de France des moins de 20 ans, sait qu'il va vite devoir trouver les clés pour conduire un groupe au quotidien : "J'observe qu'il y a un noyau de joueurs très déterminés, bosseurs, ambitieux... Ma première mission c'est de les accompagner, de me noyer là-dedans, et d'essayer, modestement, de le bonifier. Je me conçois prioritairement comme accompagnateur de ce squad là, j'espère réussir à bonifier ces ressources pour nous amener vers des émotions positives".

Les objectifs immédiats : la défense et le mental

Parce qu'il n'y a qu'une semaine pour préparer le déplacement à Agen, Sébastien Piqueronies a défini des priorités : "Il nous faut continuer notre progression défensive, on a des irrégularités, il faut progresser dans la constance dans ce sens là, c'est le premier chantier qu'on prend à bras-le-cœur (beau lapsus, NDLR). Le deuxième c'est de donner du corps à notre confiance collective, se laisser le temps disponible et suffisant pour que les interactions entre nous permettent de libérer l'énergie qu'on doit avoir plutôt que de succomber sous une chape de pression terrible liée à notre position momentanée".