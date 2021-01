Section Paloise : Sébastien Piqueronies futur manager

Sébastien Piqueronies sera le futur manager de la Section Paloise. Il était depuis le début dans la "short-list" du président Bernard Pontneau, juste derrière Yannick Bru, il a fallu convaincre celui qui était manager des équipes de France jeunes de se lancer dans l'aventure des Vert et Blanc. Avec les Bleuets il a glané ces dernières saisons deux titres de champion du monde, en 2018 et 2019, notamment avec la génération des Vincent Pinto et Rayne Barka.

La Section Paloise précise que le trio Thomas Domingo, Paul Tito et Geoffrey Lanne-Petit entourera Sébastien Piqueronies pour "piloter le projet sportif de la Section". "Après avoir pris le temps de la réflexion, notre choix s’est porté sur Sébastien Piqueronies pour mener notre projet, détaille Bernard Pontneau via le communiqué du club béarnais. Un manager est l’incarnation d’une vision et d’une ambition. Avec Sébastien, nous faisons le choix d’un homme aux convictions rugbystiques fortes, d’un bâtisseur imprégné de la culture de la gagne pour nous faire passer un cap. Sébastien Piqueronies est la personne la plus à même de porter notre ambition tout en donnant du sens à notre construction orientée sur la formation".

"Rejoindre la Section est pour moi un nouveau challenge particulièrement motivant et excitant", explique de son côté le futur manager palois. "J’attache beaucoup d’importance aux valeurs et à l’ambition d’un projet. De par ses hommes, son ancrage territorial fort, son projet de développement axé sur la formation et sa culture club, j’ai très rapidement adhéré à l’ambition de développement de la Section Paloise. Le Top 14 est un championnat d’excellence et la Section mérite d’y réussir. C’est un immense défi et j’ai hâte de construire avec et pour la Section".