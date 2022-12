Section Paloise : six semaines d'absence pour Clément Laporte

Clément Laporte, auteur de deux essais depuis le début de la saison avec les Vert et Blanc.

Coup dur pour Clément Laporte et la Section Paloise. L'ailier ou arrière est blessé, indisponible pour six semaines. Il souffre d'une entorse du ligament latéral interne d'un genou. Touché en première période lors du match face à Brive, il était resté sur le terrain jusqu'à la pause, avant d'être remplacé par Eliott Roudil, lui-même de retour de blessure.

ⓘ Publicité

Laporte manquera donc a minima quatre matchs de championnat (Castres, Bayonne, Stade Français, Lyon), et deux matchs de Challenge Cup (Cheetahs et Dragons). Il devrait être de retour à la mi-janvier, pour la deuxième fenêtre de Challenge Cup, ou bien plus sûrement pour la 16e journée de Top 14, à Toulon pour la Section Paloise.