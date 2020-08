Section Paloise : Steven Cummins arrive comme joker médical en 2e ligne

La Section n'a pas traîné pour trouver son joker médical en 2e ligne. Alors que Matt Philip, recrue de l'intersaison, n'est pas sûr d'arriver avant décembre en raison de sa sélection à venir avec les Wallabies et des contraintes de voyage liées à l'épidémie de covid-19 ; que Denis Marchois connaîtra ce mercredi soir la durée de sa suspension en raison d'un mauvais geste en match de préparation face à Bayonne ; et que Daniel Ramsay s'est fracturé le bras et va être absent pour deux ou trois mois, le club a choisi Steven Cummins (28 ans) pour faire l'intérim.

Opérationnel de suite

Depuis trois saisons, l'Australien (2m02, 120 kilos) portait le maillot des Scarlets de Llanelli (Pays de Galles) avec lesquels il a disputé une trentaine de matchs. Auparavant il jouait dans son pays natal, avec les Melbourne Rebels en Super Rugby. C'est une solution de plus pour le duo Godignon/Manca qui jusqu'à présent comptait sur deux 2e ligne de métier : Fabrice Metz et Julien Delannoy, et sur la polyvalence de Baptiste Pesenti et Antoine Erbani.