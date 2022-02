Section Paloise : Thibault Daubagna prolonge jusqu'en 2026

La Section Paloise annonce ce mardi la prolongation de son demi de mêlée Thibault Daubagna pour quatre saisons supplémentaires. Il sera Vert et Blanc jusqu'en 2026.

C'est une histoire, déjà longue, qui va encore s'écrire en Vert et Blanc pour Thibault Daubagna (27 ans). Le demi de mêlée qui a touché ses premiers ballons à l'école de rugby de la Section Paloise en 1999 a décidé de prolonger une nouvelle fois avec son club de cœur, il est désormais engagé jusqu'en 2026.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Bientôt la barre des 200 matchs

La concurrence accrue et les pépins physiques qui l'ont tenu éloigné des terrains plusieurs semaines cette saison n'ont pas entamé sa motivation de poursuivre l'aventure. Thibault Daubagna compte cinq titularisations cette saison, la dernière en date lors du match remporté face au Stade Toulousain (27-22).

Le demi de mêlée compte 193 matchs sous le maillot Vert et Blanc depuis la saison 2013/14. Parmi les cadres du vestiaire, sa prolongation fait suite, entre autres, à celles de Luke Whitelock, Jale Vatubua, Martin Puech, Clovis Le Bail, Thibault Debaes, Lekima Tagitagivalu, Eliott Roudil et Tumua Manu.

La réaction de Thibault Daubagna

Le principal intéressé a réagi pour le club : "Je suis très heureux de prolonger l’aventure pour les 4 prochaines années, j’avais réellement envie de faire partie du nouveau projet incarné par Sébastien. Je remercie la Section pour sa confiance. Nous sommes au départ d’une nouvelle aventure et j’ai la certitude qu’il y a de très belles choses à accomplir avec le club dans les années à venir."

La réaction du manager Sébastien Piqueronies

Dans le communiqué du club, le manager commente : "La trajectoire de Thibault au sein de la Section est exemplaire et impose le respect. Je perçois sa prolongation comme un privilège, nous pouvons compter sur un garçon viscéralement attaché au club qui est un réel leader et un joueur ambitieux à la hauteur de nos objectifs. La construction de notre projet est surtout basée sur notre ancrage territorial et notre formation, Thibault en est la parfaite illustration."