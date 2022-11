Section Paloise : Thomas Carol raconte son tournoi avec l'équipe de France de rugby à 7 à Hong-Kong

Comme baptême du feu avec l'équipe de France en World Series, quoi de mieux que Hong-Kong ? Thomas Carol, l'arrière de la Section Paloise mesure sa chance d'avoir participé au tournoi inaugural de la saison avec les Bleus. Une expérience assez dingue qu'il raconte à France Bleu Béarn Bigorre, alors qu'il va maintenant, avec les Vert et Blanc, préparer la finale du SuperSevens le 19 novembre prochain à l'Arena de Nanterre .

France Bleu Béarn Bigorre : Alors, Hong-Kong, c'est la Mecque du rugby à 7 ?

Thomas Carol : C'est exceptionnel même, pour en avoir discuté avec les coéquipiers, ils me disent tous que c'est le tournoi du circuit le plus impressionnant, avec le stade qui est dingue, l'ambiance complètement folle... Et en plus c'était là le premier tournoi de la saison, les équipes se retrouvaient. Tout ça réuni, c'était très chouette.

Avec pour vous et les Bleus, un parcours sans faute jusqu'en demi-finale face à l'Australie (défaite 10-7 en prolongation), et finalement la médaille de bronze face aux Samoa (19-17)... Le bilan du tournoi est bon ?

Oui, avec un groupe qui a très bien pris. Il faut rappeler qu'on avait peu de vécu collectif, avec juste le tournoi d'Elche en Espagne, il y a deux semaines. Cinq joueurs, dont moi, faisaient leur début sur une étape World Series, avec des cadres autour pour nous encadrer. Notre volonté était de s'accrocher les uns pour les autres, et ça a donné des supers résultats.

Vous avez eu l'impression de toucher du doigt le très très haut niveau de la discipline ?

Ça n'a même rien à voir ! Que ce soit le SuperSevens ou les tournois européens, on est là vraiment sur une autre compétition, un niveau de jeu différent, ça va super vite, il y a du danger partout et la moindre erreur se paye avec les qualités physiques des joueurs. Ça demande énormément de précision, beaucoup de connexions entre joueurs, c'est vraiment impressionnant.

Et c'est donc une remise dans le bain plutôt sympa avant le SuperSevens !

Ah oui, sacrée préparation, il n'y a pas mieux ! Cette expérience m'a fait beaucoup progresser, ça va me permettre d'essayer d'apporter des choses un peu différentes aussi maintenant à l'équipe, j'ai hâte de pouvoir transmettre des détails en plus pour nous renforcer, parce qu'on a déjà très bien marché cet été.

La Section ira on s'en doute avec de fortes ambitions...

On a connu un été très réussi c'est vrai, avec la finale sur chacune des trois étapes, dont la victoire à Perpignan. On a très envie d'aller au bout cette fois à l'Arena, d'être les plus performants possible pour déjà passer un bon moment, faire une grosse étape finale et aller chercher une belle récompense.