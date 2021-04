Section Paloise : Thomas Domingo testé positif au coronavirus avant Bayonne

L'entraîneur Thomas Domingo sera forcé de suivre à distance le match le plus important de la saison des Béarnais.

La Section Paloise entrera ce vendredi soir dans son Hameau pour défier Bayonne sans une de ses trois têtes pensantes. Le co-entraîneur Thomas Domingo a été testé positif au Covid-19 ce mardi, à l'occasion des tests effectués toutes les semaines par la Section Paloise – et l'ensemble des clubs de Top 14. Un petit coup dur pour préparer un match crucial dans la course au maintien, côté béarnais qui sur le terrain sera privé de ses blessés longues durées – Martin Puech, Mike Harris, Julien Fumat et Mohamed Boughanmi – mais aussi d'Antoine Hastoy, touché face à Castres. C'est Thibault Debaes qui sera titulaire à l'ouverture, en attendant l'arrivée la semaine prochaine du champion du monde sud-africain Elton Jantjies. L'autre joker Maks Van Dyk, lui, est prêt.

Pas de risque de report

Le reste du staff sportif et les joueurs de la Section ayant été testés négatifs, le match aura bien lieu ce vendredi soir (20h45). Trois autres rencontres de la 22e journée de Top 14 sont d'ores et déjà reportées ou sur le point de l'être en raison du coronavirus : Agen / Toulon, Montpellier / UBB et Racing / Stade Français.