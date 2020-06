La Section Paloise veut licencier Tom Taylor pour n'avoir pas respecté le confinement

La Section Paloise a entamé une procédure de licenciement à l'encontre de Tom Taylor. Le trois-quart polyvalent néo-zélandais a "quitté le territoire national sans aucune autorisation préalable", à l'occasion du confinement explique le club par communiqué.

La Section en fait une question d'éthique

"Le club avait volontairement mis en place de règles de vie, engageant à respecter les valeurs morales et à faire preuve d’un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain", avance la Section Paloise, qui estime donc que Tom Taylor est allé "à l’encontre des valeurs du Club, de l’esprit d’équipe et de l’éthique élémentaire".

Tom Taylor a joué 10 matchs de Top 14 cette saison, jamais comme titulaire, mais aurait sans doute eu un rôle accru la saison prochaine, après le départ de Colin Slade. Se pose donc l'identité de son remplaçant à l'ouverture aux côtés d'Antoine Hastoy la saison prochaine : un autre jeune formé au club comme Thibault Debaes (international avec le XV de France des moins de 20 ans), ou une recrue.

Le communiqué de la Section Paloise

Le 17 mars 2020, le club a constaté que M. Tom TAYLOR avait quitté le territoire national sans aucune autorisation préalable de son employeur alors même qu’il était demandé à tous les joueurs de rester à disposition du club et de respecter les mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19.

Cette décision personnelle, contraire à toutes les consignes qui avaient été données par le club depuis le 13 mars est d’autant plus illégitime qu’il ne se justifiait pas. Il a placé l’équipe et l’ensemble de l’encadrement dans le désarroi le plus complet puisqu’il n’existait alors aucune information sur les dates auxquelles le championnat pourrait reprendre et qu’il était donc nécessaire que les joueurs soient tous immédiatement disponibles en cas d’une reprise d’activité, ce que tous ses camarades ont compris et respecté.

La Section regrette ce comportement de la part de son joueur qui va à l’encontre des valeurs du Club, de l’esprit d’équipe et de l’éthique élémentaire. Lors de la préparation de la saison 19/20, le club avait volontairement mis en place de règles de vie, engageant à respecter les valeurs morales et à faire preuve d’un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain.

Face à ces faits matériellement établis, le club n’a pas eu d’autre recours que d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de M. Tom TAYLOR.