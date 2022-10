Section Paloise : "tout reste à faire" pour le président Bernard Pontneau après la victoire à La Rochelle

C'est un Bernard Pontneau arborant un très large sourire que les supporters de la Section, attendant leurs joueurs à la sortie des vestiaires de Deflandre, ont croisé. Le président des Vert et Blanc, à la volée, a livré sa première réaction à France Bleu Béarn Bigorre, à l'issue d' une victoire historique (21-38) , la première à La Rochelle depuis 1998. Loin de tomber dans l'euphorie, Bernard Pontneau voit déjà arriver la 10e journée, face à l'UBB, et espère surtout qu'une dynamique a pris corps en Charente-Maritime pour son équipe remontée à la 12e place du Top 14.

ⓘ Publicité

France Bleu Béarn Bigorre : Que ressent le président d'une équipe qui gagne à La Rochelle ?

Bernard Pontneau : Disons qu'on a pris, en début de match, un La Rochelle qui ne nous a peut-être pas complètement pris au sérieux, mais surtout après, tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. On a gagné la guerre des rucks, et on a gagné le match, ça passe souvent par là le rugby. Et puis bon, on devait aussi se rattraper après une fin de match médiocre, personne ne l'a oublié, face au Stade Français alors que la victoire nous tendait les bras ... Donc bon, tout reste à faire d'une certaine manière, alors on se projette sur l'UBB et on oublie ça, c'est juste de la comptabilité qui nous remet droits.

Quand même, la première victoire à La Rochelle depuis 24 ans, difficile de balayer ça comme ça !

Les statistiques c'est toujours bien après. Quand tout va bien, qu'on est serein, on peut se plonger dans les statistiques, c'est intéressant et on peut avoir de la fierté, mais là, je le redis, je retiens surtout qu'on a gagné le combat et ça, oui, les joueurs peuvent en être fiers. Ils prendront un certain plaisir à en profiter, mais c'est très éphémère, très vite eux aussi vont devoir penser à la suite.

Les six heures de retour en car vont laisser le temps à l'euphorie de retomber ?

Voilà, se faire plaisir il le faut, mais sur les derniers kilomètres dormir un peu, la fatigue aidant, pour récupérer. Et après un peu de repos, tous préparer l'UBB, parce que si on veut devenir grand, c'est comme ça qu'il faut le voir : c'est bien de gagner à La Rochelle, mais finalement c'est insuffisant par rapport à ce qu'on souhaite.

loading