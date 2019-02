Section Paloise : trois semaines de suspension pour Foley, une pour Mackintosh

Deux joueurs de la Section Paloise étaient convoqués devant la commission de discipline de la LNR ce mercredi. Le pilier Jamie Mackintosh et le 2e ligne Dave Foley connaissent désormais leurs sanctions, ils seront respectivement suspendus une et trois semaines.

Pau, France

La Section Paloise savait que cette épée de Damoclès lui pendait au-dessus de la tête. Tous les deux exclus temporairement lors de la défaite au Hameau face à Agen, le pilier Jamie Mackintosh et le 2e ligne Dave Foley étaient convoqués devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby ce mercredi. Ils connaissent désormais leurs sanctions.

Mackintosh requalifié pour Clermont

Le pilier néo-zélandais Jamie Mackintosh a écopé devant la commission d'une semaine de suspension pour "nervosité", et manquera donc la réception d'Agen ce samedi (18 heures) au Hameau.

Le 2e ligne Dave Foley, exclu lui pour une cravate lors du match face à Castres, s'est vu infligé trois semaines de suspension pour "jeu dangereux" (degré moyen de gravité). L'échelle de sanction prévoit généralement une suspension de six semaines, ramenée donc à trois pour l'irlandais en raison de notamment de son "casier disciplinaire vierge", de la "reconnaissance de culpabilité" et de "l'expression de remords". Foley manquera donc le match face à Agen mais aussi ceux contre Clermont et Montpellier. Il sera requalifié officiellement lundi 25 mars.