Section Paloise : Tumua Manu de retour et titulaire à Bordeaux-Bègles

Tumua Manu, requalifié par la commission de discipline et vite aligné par la Section Paloise.

C'est ce samedi la dernière ligne droite d'un très long mois pour la Section Paloise après déjà quatre rencontres face aux cadors Montpellier, Racing, Toulouse et La Rochelle. Le paradoxe c'est que si le bilan comptable n'est pas à l'équilibre (une victoire, trois défaites), la Section a semblé progresser lors de ses dernières sorties. Avant une coupure de quinze jours puis un diptyque crucial avec la réception de Perpignan et un déplacement à Biarritz, ce voyage chez le leader qui reste sur trois défaites ressemble à un match bonus. La Section ira avec toutes ses forces en présence et notamment le retour au centre de Tumua Manu, "libéré" par la commission de discipline à l'inverse de Jale Vatubua.

Les équipes

UBB : 15. Bielle-Biarrey ; 14. Cros, 13. Dubié, 12. Lamerat, 11. Cordero ; 10. Jalibert, 9. Lesgourgues ; 7. Diaby, 8. Picamoles, 6. A. Roumat ; 5. Jolmès, 4. K. Douglas ; 3. Cobilas, 2. Dweba, 1. Poirot (c).

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Kaulashvili, 18. Roussel, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Trinh-Duc, 21. Massé, 22. Mori, 23. Tameifuna.

Section Paloise : 15. Hastoy ; 14. E. Barrett, 13. Roudil, 12. Manu, 11. Tuimaba ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Puech, 8. Joseph, 6. Gorgadze ; 5. Tagitagivalu, 4. Ramsay ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Fisi'ihoi, 18. Metz, 19. Habel-Kuffner, 20. Hewat, 21. C. Le Bail, 22. Carol, 23. Corato.

UBB / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre