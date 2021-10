Section Paloise : Tumua Manu et Eliott Roudil prolongent de deux saisons

La Section Paloise annonce ce vendredi matin la prolongation de deux de ses trois-quart centre : Tumua Manu et Eliott Roudil. Ils sont tous les deux désormais engagés jusqu'en 2024.

Alors que le déplacement à Perpignan approche, la Section Paloise continue à travailler sur le moyen terme. Le club annonce ce vendredi matin la prolongation de deux nouveaux joueurs pour les saisons à venir : Eliott Roudil et Tumua Manu, qui jouent tous les deux au centre, se sont réengagés jusqu'en 2024 avec les Vert et Blanc. Leurs prolongations font suite à celles de Clovis Le Bail, Thibault Debaes et Lekima Tagitagivalu.

La réaction du manager Sébastien Piqueronies

Le manager du club a réagi dans le communiqué annonçant la prolongation des deux joueurs : « L’expérience, le talent, le sens du devoir et la générosité de ces deux joueurs sont autant de qualités sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer. Eliott et Tumua sont des éléments stables de notre projet de performance. »