Section Paloise : un déplacement en Afrique du Sud pour la prochaine Challenge Cup

Qualifiés pour la prochaine édition de la Challenge Cup pour la saison 2022-2023, la Section Paloise connaît ses deux adversaires en phase de poule de la compétition. Placés dans la poule B, les Vert et Blanc affronteront les Gallois des Dragons et les Sud-Africains des Cheetahs.

Le déplacement promet d'être long. Qualifiés la saison prochaine pour la Challenge Cup, la seconde coupe d'Europe, la Section Paloise est fixée depuis ce mardi midi sur ses adversaires en phase de poule de la compétition.

Placés dans la poule B, les Verts et Blancs devront affronter deux adversaires pour espérer passer en huitièmes de finale. Il s'agit d'abord des Dragons, franchise galloise basée à Newport. Mais surtout des Sud-Africains des Cheetahs, basée à Bloemfontein. Car c'est la première fois que deux équipes basées hors d'Europe sont invitées à participer à la compétition. Deux équipes sud-africaines participent à la Challenge Cup.

Dans cette équipe des Cheetahs, on retrouve deux anciens champions du monde, François Steyn (en 2007 et en 2019) et Ruan Pieenar (en 2007), passés par Montpellier, ainsi qu'un ancien champion de France en 2018 avec Castres, Robert Ebersohn.

Chez les Dragons gallois, la Section retrouvera plusieurs internationaux du XV du Chardon, notamment le troisième ligne Ross Moriarty et l'ouvreur Sam Davies. La dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrés, c'était en 2015-2016, et les Palois avaient perdu à l'aller et au retour.

La Challenge Cup 2022-2023 débutera en décembre 2022. Le calendrier des matchs sera divulgué ultérieurement.