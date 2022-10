Section Paloise : un trophée en hommage à François Moncla avec le Racing 92

La Section Paloise et le Racing 92 annoncent la création dès cette saison du "Trophée François Moncla", en l'honneur du Béarnais, figure marquante des Vert et Blanc et des Ciel et Blanc.

François Moncla, capitaine du titre de 1964 avec la Section Paloise, également champion en 1959 avec le Racing Club de France. © Maxppp - Nicolas Sabathier Dès cette saison, la Section Paloise et le Racing 92 se disputeront le "Trophée François Moncla". Le Béarnais, capitaine de la Section Paloise championne de France 1964, aussi champion avec le Racing Club de France (ancêtre du Racing 92) en 1959, figure du rugby français, est mort en novembre dernier à l'âge de 89 ans . Dès ce samedi, lors du match Racing 92 / Section Paloise, "les deux clubs - entourés de sa famille - rendront hommage à l’un de leur emblématique joueur en mettant en jeu pour la 1ère fois ce trophée en sa mémoire", précisent les deux clubs dans un communiqué commun. Chaque saison le trophée sera remis à la meilleure des deux équipes sur l'ensemble des deux matchs. ⓘ Publicité "Faire perdurer le souvenir de François Moncla" Pascal Maurin, président de l'amicale des anciens de la Section a détaillé l'initiative dans le communiqué : "À l’annonce du décès de François Moncla, l’amicale des Anciens de la Section Paloise, club de François avec lequel il a été capitaine et champion de France et pour lequel il a tellement œuvré, a initié des échanges avec l’Amicale du Racing 92 pour mettre sur pied un hommage. Il en a résulté la création du Trophée François Moncla qui sera disputé par ses 2 clubs. Nous sommes très heureux de cette association qui nous permet de faire perdurer le souvenir de François sur les terrains autour de nos deux clubs historiques." loading