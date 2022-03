Section Paloise : une cagnotte des joueurs et du staff pour aider les supporters à aller à Biarritz

Deux bus de supporters prendront le départ de Pau, ce samedi, pour aller pousser derrière la Section Paloise face au Biarritz, à Aguilera. Le 16e Homme et la Honh'Armada ont eu la bonne surprise d'un coup de pouce des joueurs Vert et Blanc, pour financer une partie du coûteux voyage. "J'étais en train d'en discuter avec le trésorier et le secrétaire de l'association quand le téléphone a sonné. C'était Eliott Roudil pour nous annoncer la nouvelle", raconte Kevin Daubons, président de la Honh'Armada. Les joueurs et le staff sportif de la Section Paloise ont contribué à réunir plus d'un millier d'euros, partagé entre les deux groupes de supporters qui vont faire voyage commun ce week-end vers la côte. "Ça montre qu'ils sont reconnaissants, que l'ambiance prend bien au Hameau, poursuit Kevin Daubons. Je n'ai jamais entendu parler d'une initiative comme ça dans un autre club, franchement c'est très touchant". Ils seront plusieurs centaines à pousser derrière les Béarnais ce samedi (17 heures) à Aguilera.

à réécouter Les supporters de la Section se préparent pour une quinzaine décisive !