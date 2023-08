Section Paloise : une défaite face à Castres pour terminer la préparation (21-32)

C'était le match face à Castres que la Section Paloise pouvait perdre sans conséquence. À une semaine de la reprise du Top 14, sur la pelouse du CO, les Béarnais se sont inclinés à Lacaune face aux Castrais sur le score de 32 à 21. À la pause le score était de 17 à 14 en faveur des "locaux", malgré l'ouverture du score de Nicolas Corato (0-7), puis un deuxième essai de Reece Hewat (10-14, 24e). Après la mi-temps, la Section a encaissé 10 points avant de réagir par un essai du jeune Axel Despérès (27-21, 60e), mais le CO a inscrit un dernier essai pour sceller le score.

C'est donc la deuxième défaite en autant de matchs de préparation pour la Section Paloise, après celle face à Bayonne ramenée de Lourdes (26-33) . "On était pas venu pour se comparer à Castres, l'indiscipline a gâché la performance de l'équipe, regrette l'entraîneur de l'attaque des Sectionnistes, Geoffrey Lanne-Petit, on a manqué de maîtrise. Il va falloir être capable de tenir le ballon sur de plus longues séquences, il va falloir régler ça cette semaine pour jouer avec beaucoup plus de réussite la semaine prochaine." Nicolas Corato et Brent Liufau sont sortis en grimaçant, des examens viendront très vite donner plus d'information sur d'éventuelles blessures.