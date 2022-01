Section Paloise : Vatubua et Whitelock prolongent

La Section Paloise annonce ce jeudi matin la prolongation de deux joueurs majeurs de son effectif : le 3e ligne néo-zélandais Luke Whitelock, et le 3/4 centre fidjien Jale Vatubua, tous deux jusqu'en 2024.

Jale Vatubua et Luke Whitelock, à la Section Paloise au moins jusqu'en 2024.

Deux prolongations de plus à la Section Paloise. Après, entre autres, celles de Le Bail, Debaes, Tagitagivalu, Roudil, Manu et Martin Puech, deux cadres du vestiaire palois étendent à leur tout leur contrat : Luke Whitelock et Jale Vatubua. Les deux prolongent jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option pour le deuxième.

Deux cadres

Pour Jale Vatubua, arrivé à Pau en 2012 à l'âge de 20 ans, cela veut donc dire qu'il franchira au terme de la saison la décennie en Béarn. Il a déjà porté à plus de 150 reprises le maillot Vert et Blanc. Luke Whitelock est lui arrivé en fin d'année 2019, prenant très vite une place importante au sein de la 3e ligne béarnaise. A tel point qu'il fait partie des capitaines de la Section Paloise cette saison.

La réaction de Jale Vatubua

Le 3/4 centre fidjien de 30 ans a réagi sur le site du club : « Je suis très content ici depuis mon arrivée au club en 2012. J’aimerais être l’homme d’un seul club. J’ai grandi avec la Section ce qui me rend très fier tout comme le fait de m’inscrire dans la continuité du club. Je suis épanoui avec ma famille à Pau, je ne pouvais que rester ! »

La réaction de Luke Whitelock

Le 3e ligne néo-zélandais qui fêtera ses 31 ans à la fin du mois a réagi pour le club : « Depuis mon arrivée, je suis très heureux au club. Cette saison, je sens que nous sommes en train de passer un cap. Je sens un groupe qui a faim, qui a envie d’aller vers le haut. Le projet de la Section mené par Sébastien me plait beaucoup. J’aime la région et la ville, j’adore l’ambiance du stade du Hameau. Tout cela a fait que j’avais très envie de rester ! »

Sébastien Piqueronies

Pour le site du club, le manager a réagi : « Nous nous réjouissons de la prolongation de ces deux leaders, ils occupent une place essentielle au sein du groupe. Leur niveau d’exigence et d’engagement sur le terrain tirent le collectif vers le haut. C’est une très bonne chose de construire dans la durée avec des garçons de valeurs, attachés au territoire et au club et qui partagent nos ambitions. »