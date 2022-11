Section Paloise : Vincent Pinto raconte la qualification historique du Portugal pour la Coupe du monde 2023

Le Portugal, pour la 2e fois de son histoire, va participer à la Coupe du monde de rugby. Les Lobos ont arraché le dernier billet, à l'issue du tournoi final qualificatif, en battant tour à tour Hong-Kong (42-14), le Kenya (85-0) puis en faisant match nul face aux États-Unis (16-16) ce vendredi grâce à une dernière pénalité de l'ancien palois Samuel Marques. C'est à la différence de points que les Portugais sont finalement qualifiés aux dépens des États-Unis ! Vincent Pinto, l'ailier bigourdan de la Section, qui a pris part à cette aventure la raconte pour France Bleu Béarn Bigorre.

France Bleu Béarn Bigorre : Comment avez vous vécu les dernières minutes du dernier match, la pénalité de Sam Marques et cette victoire historique ?

Vincent Pinto : Franchement sur ce match j'avais un pressentiment, je n'ai pas pensé une seule seconde que nous n'allions pas nous qualifier. En plus c'est moi qui ai le ballon quand l'Américain se fait pénaliser sur la dernière action, donc j'étais content ! Juste après j'ai regardé Sam, il m'a fait un sourire donc je me suis dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'on pouvait lui faire confiance. Et après évidemment, dans les vestiaires boire une bière, faire un peu la fête et en profiter.

Une qualification vécue comme une délivrance ?

Oui, vraiment un accomplissement pour tout ce qu'on essaye de construire, pour ma part avec eux depuis un an, mais pour d'autres depuis bien plus longtemps. Ça fait trois ans que Patrice Lagisquet, le sélectionneur, travaille à ça, on sentait que ça tenait à cœur à tout le monde, la dernière qualification c'était en 2007, tout le monde l'attendait. En plus ça sera en France, on connait la communauté portugaise installée. Pour tout ça c'était hyper important.

Avant ce dernier match, il y a celui contre le Kenya, où vous marquez deux essais, avec le recul, ils pèsent dans la balance de la qualification !

C'est vrai, en plus on charriait un peu Patrice Lagisquet qui arrêtait pas de nous dire que le goal-average ça pouvait être important, on en rigolait, et au final, d'avoir enfoncé le clou à fond contre le Kenya, ça nous a réussi.

"C'est vraiment fou, je suis pas sûr qu'on réalise vraiment encore"

— Vincent Pinto

Le Portugal, pays d'origine de votre père, et d'une partie de votre famille, cela représente quoi ? Il y a deux ans vous y aviez fait un séjour en parcourant à vélo la région d'où est issue votre famille...

Ça compte vraiment beaucoup pour moi, j'adore ce pays, la mentalité des gens. Dès que j'y suis je m'y sens bien, tout le monde est incroyablement cool ! Et dans l'équipe, il y a aussi cette mentalité, la plupart des mecs travaillent à côté du rugby, j'y trouve autre chose. Dès que j'ai rejoins l'équipe, tout le monde m'a bien accueilli, ça a toujours été top. L'année dernière par exemple, j'avais peu de temps de jeu avec la Section et j'avais fait deux matchs face à la Géorgie et la Roumanie, en marquant un doublé, pour la confiance c'est bien, ça donne du rythme et ça fait du bien à la tête de couper avec le club parce que les saisons sont parfois très longues.

On vous imagine avoir déjà épluché le calendrier... La date du 16 septembre 2023, le premier match du Portugal, face au Pays de Galles !

J'ai tout en tête et je commence à regarder pour les places ! C'est vraiment fou, je suis pas sûr qu'on réalise vraiment encore... Et puis encore une fois, ça va être en France, avec pour beaucoup nos familles, tout était réuni pour qu'on y aille, franchement. Je me dis que la préparation ça commence dès maintenant, avec le Tournoi des 6 Nations B en février, il va falloir que je sois en forme.