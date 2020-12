Section Paloise/Worcester : L'Europe pour se refaire

La Coupe d’europe commence ce samedi soir pour la Section Paloise qui recoit Worcester ce soir au Hameau à 21 heures. Trois jours après le psychodrame de la mise à l’écart des deux managers Manca/Godignon, pour accumulation de défaites, la vérité du terrain se présente déjà aux béarnais contre cette équipe anglaise.

Le président Pontneau toujours muet

La direction du club ne s’est pas exprimé sur ces changements technique avant ce match, mais on a le sentiment que la balle est dans le camp des joueurs ce soir. Lucas Rey le talonneur a rappelé lors de la conférence de presse une lapalissade : " Des décisions ont été prises. On les respecte. On reste sur beaucoup de défaites. Il faut que ca viennent du groupe parce que malgré tout, c'est nous qui sommes sur le terrain. Quand on rate un plaquage, ce n'est pas l'entraineur."

La balle dans le camp des joueurs

Le nouveau staff Domingo/Lanne-Petit/Tito donne sa chance pour cette rencontre à des joueurs qui n'ont pas été utilisés en ce début de saison. Erbani, Marchois, Nicot sont titulaires. C'est une pratique courante pour ces rencontres de ce que l'on appelle la petite coupe d'Europe. Mais c'est sans doute aussi un message envoyer à un groupe qui semble avoir fait des reproches aux deux anciens managers. La balle est dans leur camp semble-t-il. C'est ce qu'il faut comprendre quand Thomas Domingo affirme : "Les joueurs sont partis dans une nouvelle dynamique. C'est à eux de faire le boulot par rapport à ça. Certains joueurs travaillent dur et n'ont pas forcément beaucoup de temps jeu. C'est celui qui sera le plus généreux qui sera positionné sur la feuillle de match."