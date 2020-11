Section Paloise - XV de France : Baptiste Pesenti déjà "impatient d'y retourner"

La première sélection de Baptiste Pesenti avec le XV de France attendra encore. Appelé en amont des matchs face au Pays de Galles, le joueur de la Section Paloise - qui a déjà connu les sélections U18 et U20 - a passé deux semaines à Marcoussis, avant de rentrer à Pau alors que ses partenaires étaient en train de mordre la poussière face à La Rochelle (24-35). Il raconte ces quelques jours durant lesquels il a tutoyé le plus haut niveau tricolore.

Baptiste Pesenti : "On côtoie ce qu'il se fait de mieux" Copier

France Bleu Béarn Bigorre : Comment s'est passée cette période internationale avec le XV de France ?

Baptiste Pesenti : C'était super ! Ça fait grandir, prendre confiance en soi, et c'est toujours enrichissant et ça fait changer d'air, donc ça fait du bien physiquement mais aussi à la tête. On côtoie des joueurs, c'est ce qui se fait de mieux, l'état d'esprit est impressionnant, on travaille bien sans ce prendre la tête, c'est très propre. C'était vraiment une super expérience.

Le staff vous a fait travailler en 2e ligne ou en 3e ligne ?

Un peu des deux... J'ai travaillé en 3e ligne quand il le fallait, mais aussi en 2e ligne, parce que c'est plus là-dessus qu'ils m'attendent. Mais je connais les deux postes, je suis capable de bosser les deux.

A la fin de cette tournée d'automne, le groupe France devrait s'ouvrir, vous espérez y retourner à ce moment-là ?

Oui peut-être que j'aurai la chance d'être appelé à ce moment-là, je suis impatient d'y retourner. En tout cas je me concentre maintenant à mon retour en club... Ils regardent tous les matchs (le staff du XV de France, NDLR), c'est là qu'ils peuvent voir s'ils peuvent te faire confiance ou pas, donc c'est important pour moi de me montrer sur les prochains matchs.