Section Paloise - XV de France : Sacha Zegueur appelé pour préparer Angleterre / France

Un joueur à la Section Paloise est en net gain de temps de jeu cette semaine, et ce n'est pas passé sous les radars du staff du XV de France. Le 3e ligne Sacha Zegueur fait partie de la liste de 42 joueurs appelés à préparer le match des Bleus en Angleterre, samedi 11 mars. Contrairement aux fois précédentes, le 3/4 centre Émilien Gailleton n'y figure pas. L'ancien joueur d'Oyonnax rejoindra Marcoussis à l'issue du week-end et du match face à La Rochelle qu'il devrait à nouveau démarrer avec le n°8 dans le dos.

Double champion du monde U20

Sacha Zegueur ne compte aucune sélection avec le XV de France, mais a été deux fois champion du monde (2018, 2019) et vainqueur du Tournoi des Six Nations (2018), sous les ordres d'un certain Sébastien Piqueronies. En novembre dernier, il a touché le niveau international en participant au match des Barbarians Français face aux Fidji (défaite 14-46) lors duquel il avait inscrit un essai. Avec la Section Paloise, il a joué sept des dix derniers matchs de championnat, dont cinq comme titulaires. Auteur d'un essai à Perpignan, il a également reçu trois cartons jaunes cette saison. En l'absence de Jordan Joseph et de Beka Gorgadze, il est passé du poste de flanker à celui de numéro 8.