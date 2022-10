Selevasio Tolofua à Toulon l'an prochain : "On n'a pas tous l'opportunité de jouer avec son frère"

Selevasio Tolofua va quitter le club de ses débuts à l'issue de cette saison. Le RCT a annoncé il y a quelques jours que le troisième ligne allait rejoindre le Var. Avant le déplacement à Bayonne, il a expliqué sa décision.

Retrouver son frère Christopher

"Pour le moment je suis concentré sur le Stade Toulousain, j'ai encore beaucoup de mois à faire ici. Dans la vie, on n'a pas tous l'occasion de jouer avec son frère dans une carrière à haut niveau. J'ai eu cette opportunité donc j'ai fait ce choix. Mais pour l'instant mon corps et ma tête sont ici. Je veux aller le plus loin possible avec Toulouse et Toulon ce sera l'année prochaine", a lâché Selevasio Tolofua.

Avant d'ajouter que le contexte familial avait bien sûr beaucoup joué : "On a une très grande fratrie, je suis proche de tous mes frangins. On a beaucoup échangé. Il y a mes neveux, ma filleule aussi là-bas. Il y a plein de choses qui font que cette décision a été prise."