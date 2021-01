Philippe Saint-André : "Il nous reste 16 matchs pour nous maintenir en Top 14"

Il était grave à l'approche de la rencontre avec le stade toulousain. Xavier Garbajosa n'y a pas survécu en tant qu'entraîneur du Montpellier Hérault Rugby (MHR). Samedi 2 janvier, ses hommes ont été battu 9 à 16, les reléguant à la treizième place du Top 14. Dans la soirée, il est remercié et remplacé par Philippe Saint-André, l'actuel directeur du rugby.

Alors que le MHR connaît une descente incontrôlée, il fallait un "électrochoc" pour maintenir le club en Top 14, estime Philippe Saint-André :

"À partir du moment où on était treizième, il fallait trouver des solutions. J'ai proposé trois solutions, dont celle de remercier Xavier Garbajosa. Notre président a pris une décision et il faut la respecter."

Malgré son implication dans le remaniement, il salue l'engagement de son prédécesseur, en poste depuis 2019 :

"Xavier Garbajosa avait une vraie vision. Il aimait ses joueurs et le club. Mais dans le sport professionnel c'est toujours plus simple de virer une personne que d'en virer quarante."

Dans l'agenda des Montpelliérains, 16 rencontres balisent le reste de la saison. Dans les vestiaires une "pression énorme" est palpable, témoigne Philippe Saint-André.

"Il y a une grosse prise de conscience de la part du groupe depuis dimanche. On a fait un pacte : on va essayer d'être plus disciplinés, plus efficaces et de retrouver la confiance à l'intérieur du groupe."