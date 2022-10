SERIE - Blagnac Rugby, la pépinière à championnes devenu premier pourvoyeur du XV de France féminin

France Bleu Occitanie poursuit cette semaine sa série sur le XV de France féminin à l'accent occitan avant l'ouverture du Mondial samedi en Nouvelle-Zélande. Coup de projecteur ce jeudi sur le club de Blagnac, voisin du Stade Toulousain, devenu principal réservoir des Bleues. En quelques années, Blagnac est devenu une pépinière à championnes et même le plus gros pourvoyeur de joueuses internationales.

ⓘ Publicité

Aujourd'hui, sur les 32 joueuses en Nouvelle-Zélande, 9 portent le maillot blagnacais. Le secret du club? Avoir repéré, formé et permis l'éclosion de talents comme l'ailière Mélissande Llorens qu'on vous a déjà présenté cette semaine. Mais aussi l'ouvreuse Lina Queyroi, 21 ans, un petit peu plus âgée que sa coéquipière. Lina Queyroi a été formée à Blagnac et nous explique pourquoi ça fait la force du club.

"On a une génération ou on est beaucoup arrivées en cadette et on a gravi les échelons ensemble, petit à petit. Le plus, c'est vraiment l'accent sur la formation à Blagnac et après le fait que l'équipe se construit d'année en année."

Quasiment deux fois plus de joueuses que Toulouse

Ce contingent est quasiment le double du Stade Toulousain qui compte 5 joueuses chez les Bleues. Pour le match samedi, 8 Blagnacaises seront titulaires contre 4 Toulousaines. Il faut dire aussi que Blagnac a grandi notamment avec l'arrivée de Frédéric Michalak, actionnaire depuis 2016. Un club qui s'est donné les moyens notamment de recruter des joueuses avec comme objectif de devenir champion de France.

La saison dernière, les Blagnacaises ont perdu en finale du championnat face à Toulouse. Mais il n'y a pas de rivalité chez les Bleues, sourit la joueuse du Stade Toulousain Maëlle Filopon. "On met de côté tout ce qui vient de se passer. Moi, je n'ai pas branché qui que ce soit. Peut-être que certaines Toulousaines, mais pas moi." La hache de guerre est donc enterrée avec un objectif : devenir championnes du monde.

Une série inédite cette semaine sur France Bleu Occitanie

Vendredi, pour le dernier jour de notre série sur le XV de France féminin, on vous parlera d'une des stars de cette équipe de France de rugby féminin et du Stade Toulousain, la demie de mêlée originaire du Lauragais Laure Sansus. Les Françaises affrontent l'Afrique du Sud samedi à 3h15 du matin heure française lors de leur 1er match de poule en Nouvelle-Zélande. Elles enchaineront avec les Anglaises le samedi suivant.

Épisode 1 - Le XV de France féminin, entre monde amateur et professionnel

Épisode 2 - L'ascension fulgurante de la Blagnacaise Mélissande Llorens

Épisode 3 - "Le rugby féminin, c'est un esprit familial"