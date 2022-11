Shields remplaçant à l'USAP, Jalibert titulaire à Bordeaux

L'USAP et Bordeaux retrouvent leurs internationaux et s'affrontent ce samedi à 15 heures à Aimé-Giral. Bordeaux est sous pression et veut relancer sa saison pour son premier match depuis l'éviction du manager Christophe Urios.

ⓘ Publicité

Les Catalans veulent rester maîtres à domicile pour eux aussi respirer en fond de classement. Le troisième ligne Brad Shields, recrue en provenance des Wasps, sera remplaçant.

USAP

15- Tristan TEDDER

14- George TILSLEY ; 13- Sipa TAUMOEPEAU ; 12- Jeronimo DE LA FUENTE ; 11- Mathieu ACEBES

10- Jake MCINTYRE ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Kelian GALLETIER ; 8- Joaquin OVIEDO ; 6- Lucas BACHELIER

5- Piula FAASALELE ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Arthur JOLY ; 2- Seilala LAM ; 1- Xavier CHIOCCI

Remplaçants : 16- Mike TADJER ; 17- Sacha LOTRIAN ; 18- Victor MOREAUX ; 19- Genesis MAMEA LEMALU ; 20- Brad SHIELDS ; 21- Alivereti DUGUIVALU ; 22- Mattéo RODOR ; 23- Siua HALANUKONUKA

BORDEAUX

15- Romain BURROS

14- Santiago CORDERO ; 13- Jean-Baptiste DUBIE ; 12- Yoram MOEFANA ; 11- Madosha TAMBWE

10- Mathieu JALIBERT ; 9- Maxime LUCU

7- Mahamadou DIABY ; 8- Antoine MIQUEL ; 6- Pierre BOCHATON

5- Jandre MARAIS ; 4- Kane DOUGLAS

3- Benjamin TAIMEFUNA ; 2- Clément MEYNADIER ; 1- Jefferson POIROT

Remplaçants : 16- Maxime LAMOTHE ; 17- Lekso KAULASHVILI ; 18- Alban ROUSSEL ; 19- Thomas WILLIS ; 20- Yann LESGOURGUES ; 21- Zack HOLMES ; 22- Louis BIELLE ; 23- Sipili FALATEA