"Si on fait un sport collectif, on va créer du lien" : à Bardos, le rugby pour unir un village

Jean-Baptiste Lamote quitte ses fonctions de président ce mois-ci, après 47 ans passés à la tête du club de rugby de Bardos, un club qu'il a lui-même créé en 1977. Lorsqu'il revient chez lui au Pays basque après quelques années à Paris, Jean-Baptiste Lamote atterri à Bardos. Il est alors postier et trouve l'ambiance au village plutôt morose : "Aux élections municipales il y avait trois listes pour 1030 habitants. Au bureau de poste, les gens ne se parlaient pas entre eux. Depuis le remembrement des terres, certains s'estimaient lésés, c'était le bazar."

"Sur le moment, personne n'a bougé"

Il songe brièvement à déménager, mais en attendant de trouver un poste autre part, le jeune homme de 23 ans décide de convoquer tous les hommes de son âge. "Certains ont reconnu qu'ils s'ennuyaient, sourit le rugbyman. Je leur ai dit que si on fait un sport collectif, les jeunes vont jouer, les parents vont les accompagner, ça va recréer du lien. Sur le moment, personne n'a bougé."

Il leur laisse une semaine pour réfléchir et les réinvite huit jours plus tard. "Ils étaient trois ou quatre à vouloir tenter un sport collectif. Je n'ai pas attendu qu'ils soient plus, j'ai tout de suite demandé : foot ou rugby** ?" Le rugby l'emporte, c'est la naissance de l'Union Sportive Bardos Rugby des Trois Vallées.

La première équipe du club, en 1977 - Union sportive Bardos rugby des 3 Vallées

Le club réunit une quarantaine de joueurs, les premiers entraînements se font **"à l'arrache", sur le terrain voisin d'Urt. "Les joueurs éclairaient la pelouse avec les phares de leurs voitures", se souvient Jean-Baptiste Lamote. "Pour la douche, c'était dans un préfabriqué, chacun son tour."

La finale de la Coupe de France

Deux ans plus tard, le club joue et gagne la finale de la Coupe de France dans sa division, la 4e série. "C'était le début et les gens n'avaient pas encore l'habitude de nous encourager. Mais on a parlé du match dans la presse alors les supporters sont venus jusqu'à Meymac en Corrèze. Je revois encore les gens de chez nous sur le bord de terrain à chanter des chants basques. Il devait y avoir deux cars de supporters."

En 1979, le club gagne la Coupe de France dans la 4e série. - Union sportive Bardos rugby des 3 Vallées

Le club continue ensuite à grandir : Bardos se dote d'un stade en 1980, une école de rugby est ouverte quelques années plus tard. Aujourd'hui l'Union Sportive Bardos Rugby des Trois Vallées compte 355 licenciés.

