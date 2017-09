"Si Toulouse n'existait pas, ça me manquerait" déclare Fabien Galthié avant le choc RCT Stade Toulousain

Un choc, un test, le Stade Toulousain débarque à Toulon ce dimanche 10 septembre pour jouer la troisième journée de Top 14. Et si Fabien Galthié l'entraîneur du RCT est caressant avant la rencontre, sur la pelouse à partir de 16 heures 50, l'heure ne sera plus aux politesses.

Reconstruction, reconstruction, reconstruction. S'il fallait compiler le nombre de fois où le mot a été utilisé après la 12eme place au classement des Toulousains la saison dernière, ce serait sans fin. Et pourtant beaucoup de joueurs, notamment les anciens du Stade voudrait bien passer à autre chose. Tourner la page. "Vous aimez parler du passé" soupire Ugo Mola au début de la conférence de presse d'avant match où le sujet de la reconstruction vient inlassablement sur la table. "On veut faire table rase de ce qu'il s'est passé l'année dernière", semble de son côté s'agacer Yoann Huget, l'ailier toulousain. Pourtant il faut le reconnaître, la maison Toulousaine est effectivement en train être rénovée. A grand coup de jeunesse. Et le chantier n'est pas fini.

Toulon change de philosophie

Mais que dire de Toulon alors. Sur la rade aussi la saison dernière a été difficile, avec la valse des entraîneurs. Sauf que les varois ont terminé en finale du Top 14, perdue contre Clermont. Effectivement, c'est plus glorieux qu'une 12eme place. Mais comparons ce qui est comparable, les soubresauts qui ont agité Toulon la saison dernière ne sont pas de même nature que le changement d'ère qu'est en train de vivre Toulouse. Toulon n'a pas changé son exécutif par exemple.

Mais Toulon a changé de mentalité en faisant venir Fabien Galthié. Fini le jeu stéréotypé "je te rentre dedans", place a un jeu de déplacement. Il faut dire que le docteur Galthié a été bien éduqué pour ça. A la Toulousaine.

D'ailleurs avant ce match, la réception de Toulouse à Mayol, Fabien Galthié se replonge dans son histoire. Celle d'un gamin qui a commencé le rugby à Tournefeuille, grandi à Colomiers et qui a pour mentor un ancien entraîneur de Toulouse. Robert Bru. "J'ai 48 ans et ça fait à peu près 42 ans que je joue au rugby et depuis 42 ans je joue contre Toulouse parce que c'était notre voisin.", raconte l'entraîneur Toulonnais. "J'ai appris le rugby avec un théoricien qui s'appelait Robert Bru qui est celui qui a pensé la méthode du jeu debout, du jeu dans le sens. C'était les premiers système de jeu. Longtemps le rugby c'était la conquête et les avants et puis les trois quart qui attaquaient, et puis d'un coup les Toulousains ont lié les avants et les trois quart avec ce jeu debout, ce jeu dans le sens. Et dans les années 80, les années 90, ça leur a donné ce temps d'avance qui a permit de générer tous ces joueurs et tout ces titres."

"Si Toulouse n'existait pas, ça me manquerait. C'est culturel." Fabien Galthié

Ce déplacement est-il un test pour Toulouse ?

Ce déplacement est-il un test pour Toulouse ? Oui et non. On ne sait pas bien à vrai dire quelle importance, joueurs et staff du stade, donnent à ce match, surtout après seulement trois journée de Top 14. "C'est la troisième journée. Bien évidemment il y a plein de choses à régler et à gérer." lance Ugo Mola, le technicien toulousain qui devrait faire entrer dans sa composition des joueurs qui ne sont pas encore apparus depuis le début de la saison. "Le turn-over, qui je le souhaite fortement permettra aux uns et aux autres de garder un niveau constant. A tout les endroits où on aura de la concurrence on existera."

"Après franchement on a pas préparé Toulon comme étant le test de l'année." Ugo Mola

#RCTST U. #Mola : "Le match contre la @SectionPaloise a laissé un peu de traces physiques avec environ 220 plaquages !" — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 7, 2017

Selon Ugo Mola le match contre Pau a laissé "des traces physique" car Toulouse a beaucoup défendu, n'a pas eu la possession de la balle. C'est aussi pour ça que le groupe est un peu modifié, notamment aussi avec la suite de l'intégration des joueurs de la liste équipe de France. On devrait sans doute voir pour la première fois sous le maillot toulousain le demi de mélée Antoine Dupont en provenance de Castres.

#RCTST Découvrez le gpe de 28 joueurs retenu par le staff pr affronter le @RCTofficiel, dimanche à 16h50 👉🏻 https://t.co/VknixZQs6f ! #GoSTpic.twitter.com/seRYafqEpJ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 8, 2017

Défi physique et état d'esprit

Que cette rencontre à Mayol soit un test déterminant pour la suite de la saison ou non, il va falloir être solide. Ce sera la clé. Car les affrontements sur la rade, même avec Fabien Galthié à la barre du navire varois, restent un sommet de défi physique. "Je pense que l'état d'esprit sur ce match sera très important. Si sur le défi physique on ne répond pas présent forcément on passera au travers sur ce match là.", analyse le troisième ligne toulousain François Cros.

"On sait que Toulon est une équipe qui tape très fort au milieu du terrain, il faut qu'on réponde présent pour pouvoir exister. La reconstruction c'est en train de prendre forme. L'état d'esprit du groupe est différent. On s'est remis à bosser, on essaye de gommer les erreurs de l'année précédente. Après on attaque la troisième journée de championnat donc je pense qu'il va falloir encore quelques journées pour arriver vraiment à se libérer et a retrouver la pleine confiance." François Cros.

Le groupe :

Avants : Neti, Mienie, Pointud, Ghiraldini, Roumieu, Aldegheri, Tafili, Van Dyk, Maestri, Faasalele, Tekori, Verhaeghe, Axtens, Gray T., Galan, Kunatani, Cros.

Arrières : Doussain, Dupont, Holmes, Fritz, David, Poï, Perez, Kolbe, Huget, Mjekevu, Médard.