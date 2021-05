Simon Gillham, président du CA Brive : "Très heureux de revoir les supporters et d'être maintenu en Top 14"

La fin de saison approche pour le CA Brive. L'occasion de faire le point sur les ambitions, les réussites et les échecs du club corrézien cette année. Entretien avec Simon Gillham et Xavier Ric.

Ce samedi, Brive a perdu au Stadium contre Castres (33-28). Mais, Brive n'a pas tout perdu. En obtenant un point de bonus défensif, les Corréziens ont obtenu le maintien devant leurs supporters. Le retour des fans du CAB dans les tribunes d'Amédée-Domenech est une vraie satisfaction pour le président Simon Gillham. "On a été très content de pique-niquer avec eux, et de les voir dans les tribunes."

"On a raté l'objectif d'être dixième. On va être onzième, probablement" explique le président. "Malgré tout, je suis super heureux d'être en Top 14 l'année prochaine" explique-t-il.

L'effectif devrait "rester stable" selon Xavier Ric

Pour l'an prochain, le président fixe une ligne directrice : les infrastructures, alors que le centre de performance a ouvert cette année. "Le travail sur les infrastructures est primordial" fixe comme objectif Simon Gillham. "C'est comme ça qu'on va attirer des joueurs ici à Brive".

à réécouter Avec la construction en cours de son centre de performance, le CA Brive poursuit la modernisation de ses infrastructures

Avant ça, il faudra se reposer. "La saison a été longue, le staff est sur le pont depuis 51 semaines. Ils ont été très professionnels et précis, le mérite en revient à Jéremy Davidson et ses équipes" dit Xavier Ric, le directeur général du CA Brive. Sans néanmoins fixer de ligne directrice concernant le recrutement. "Jéremy a fait du bon travail concernant le recrutement ces dernières années, le groupe est stable et il le restera la saison prochaine" explique Xavier Ric.

Financièrement, les deux dirigeants n'en disent pas plus. "On a pas fait les comptes, on vous le dira en fin de saison" réagit Simon Gillham. "Comme on dit en français, c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" sourit le président du CA Brive.

Retrouvez l'entretien en vidéo