Six cas de Covid au Castres Olympique mais le match face au Munster maintenu

Le Castres Olympique a enregistré cette semaine six cas de Covid 19 dans son effectif. Le match de Champions Cup face au Munster prévu ce vendredi soir est néanmoins maintenu.

Le Castres Olympique ne sera pas non plus épargné par le Covid. Des tests réalisés ce mercredi, à deux jours de la rencontre face aux Irlandais du Munster, ont révélé six cas positifs.

Match face au Munster maintenu

"Les tests réalisés ce mercredi matin sur l’ensemble de l’effectif ont révélé 6 cas positifs parmi les joueurs. Tous sont asymptomatiques et ont été immédiatement isolés. Nous leur souhaitons un bon rétablissement. L’équipe, dévoilée hier à 13h selon le protocole de l’EPCR, a donc été composée en fonction de ces cas", explique le club dans un communiqué.

La tenue de la rencontre face au Munster rugby n’est pas compromise, et se déroulera comme prévu ce vendredi soir à 21h00 au stade Pierre-Fabre.