Six clermontois retenus en équipe de France de rugby face à l'Italie

Guy Novès a donné ce mercredi midi la première partie de sa liste pour le match du Tournoi des 6 Nations. Sur les 19 joueurs sélectionnés, il y a 6 clermontois sont sélectionnés.

Sébastien Vahaamahina, Paul Jédrasiak, Camille Lopez, Rémi Lamerat, Noa Nakaitaici et Scott Spedding, près d'un tiers de la liste du sélectionneur national est composée de joueurs de l'ASM, toujours le club le plus représenté. Guy Novès reste dans la continuité et fait confiance aux mêmes hommes.

Le sélectionneur national a consulté les entraîneurs des clubs du Top 14 avant de publier cette première liste. Il a laissé quelques joueurs à disposition de leurs clubs ce week-end. Ce n'est qu'après les matches de la 19eme journée que Guy Novès appellera 13 joueurs supplémentaires pour compléter le groupe.

La rencontre face à l'Italie aura lieu le samedi 11 mars au stade Olympique de Rome.