Six Nations : 7 toulousains au coup d'envoi de France / Pays de Galles samedi

Le sélectionneur Fabien Galthié et son entraîneur adjoint Karim Ghézal conseillent les jeunes joueurs

Le XV de France a un dernier rendez-vous ce week-end avec le tournoi des 6 Nations, les français vont affronter le pays de Galles. L'entraineur Fabien Galthié vient de dévoiler la composition du XV qui débutera le match. Il manquera un toulousain dans la première ligne par rapport à la victoire contre l'Angleterre , c'est Dorian Aldegheri, touché aux adducteurs.

7 toulousains au coup d'envoi au Stade De France

Thomas Ramos est reconduit au poste d'arrière, la charnière sera encore composée de Dupont et Ntamack. Et devant, François Cros (6), Thibaud Flament (4), Julien Marchand (2) et Cyril Baille (1).

Compter sur un réveil des anglais ?

Le dernier mince espoir du XV de France est celui de battre les gallois quand, dans le même temps, les anglais battraient les leaders du classement, les irlandais... chez eux à Dublin. C'est la seule configuration ou le XV de France peut encore imaginer remporter le tournoi cette année. Mais, vu la déroute des anglais la semaine dernière à Twickenham et vu la forme des irlandais, ce n'est pas le scénario le plus probable.

Reste que pour le toulousain Thomas Ramos, il faudra jouer le coup à fond : "On peut toujours espérer dans ce tournoi, donc il faut pas tomber dans le piège du match facile après une grosse performance. Si on réussit notre match sérieusement, on regardera avec attention ce qui se passera en Irlande"

Composition du XV de France: Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament, Taofifenua - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants: Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Macalou, Lucu, Moefana, Jaminet