Six Nations : grand favori du tournoi, le XV de France débute face à l'Italie

Le XV de France se lance dimanche dans le Tournoi des Six Nations 2022 avec le statut de grand favori. Les Bleus affrontent l'Italie au Stade de France et vont devoir assumer ce statut de meilleure équipe du moment. Les Français n'ont plus remporté les Six Nations depuis douze ans.

Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France débutent le Tournoi des Six Nations avec le statut de grand favori

Après douze ans de disette, douze années sans avoir remporté le Tournoi des Six Nations, le XV de France serait-il enfin revenu au niveau ? Les Bleus débutent la compétition dimanche face à l'Italie, au Stade de France, et les compliments pleuvent de toutes parts, et surtout en provenance de leurs adversaires.

"Joueurs de classe mondiale", "brillants", "des résultats formidables", etc. Car cette année, ce sont les Français qui sont les grands favoris du Tournoi. Cela ne fait "pas de doute" pour Dan Biggar, l'ouvreur du pays de Galles.

Pour Gregor Townsend, sélectionneur de l'Ecosse, "la France est une équipe de qualité. Ils sont forts et ils sont en forme depuis l'automne. Ils sont costauds en attaque, dans le jeu au pied et brillants dans les transitions. Quel que soit le ballon que vous leur donnez, leur attaque vous punira". Même l'exigeant Eddie Jones y est allé de son compliment, sans toutefois pouvoir s'empêcher de rajouter un peu de pression sur les épaules tricolores. "Ils sont installés tout en haut de la montagne du Tournoi. Ce sont les grands favoris, on s'attend à ce qu'ils gagnent. S'ils ne gagnent pas, le public français va être déçu", a glissé, malicieux, le sélectionneur du XV anglais.

"Ils ont montré qu'ils avaient une profondeur incroyable, ils ont le luxe d'avoir 42 joueurs lors de la préparation... Ils n'ont pas d'excuse", a encore ajouté le technicien australien. Il faut dire que, outre un calendrier favorable avec trois réceptions dont la dernière, la probable "finale", contre l'Angleterre, le XV de France dispose d'un collectif exceptionnel, où brillent les pépites Antoine Dupont et Romain Ntamack, bien encadré par un staff de spécialistes.

Progression fulgurante

Le parcours du XV de France depuis deux ans et l'arrivée de Fabien Galthié impressionne par sa constante progression. L'équipe a enchaîné les victoires de prestige : contre l'Angleterre (24-17), vice-championne du monde, chez les Gallois (27-23), une première depuis 2010, avant d'enchaîner en Irlande (15-13) un an plus tard, une autre première en dix ans. Même l'Australie (28-26), vaincue à domicile par une équipe bis, voire ter, pour la première fois depuis 1990, ou les légendaires All Blacks (40-25), tombés de leur piédestal en novembre, n'ont pas résisté.

De très belles victoires, utiles pour le mental et pour la Coupe du monde 2023 qui se profile, mais qui ne suffisent pour l'instant pas à remplir l'armoire à trophées. Ce Tournoi des Six Nations pourrait donc marquer le début d'une nouvelle ère pour les Bleus. "Je pense que l'équipe de France ne sera pas loin d'un Grand Chelem", a d'ailleurs assuré l'entraîneur du Racing 92 Laurent Travers. "Il faut assumer. C'est la vérité : que l'équipe de France soit favorite, c'est logique et normal. Quand on voit le talent des joueurs et le travail effectué..."

Assumer le statut de favori

Avant le coup d'envoi du Tournoi, Raphaël Ibanez avait pourtant tenté de calmer le jeu. "Certains veulent nous coller une étiquette de favoris. Quand j'ai vu ça, je me suis dit : 'C'est encore un coup des Britanniques'(sourire). Ils pensaient il y a deux ans que cette équipe était composée de jeunes enfants, pas aguerris au très haut niveau... Maintenant, ils nous définissent comme les rois du monde ! Tout ça n'est pas très sérieux: on a un regard lucide sur les forces en présence", avait tempéré le manager des Bleus.

"D'autres équipes dans le Tournoi veulent le gagner (sourire), nous devons les respecter, tout en étant conscients de nos arguments. Le XV de France a des arguments à faire valoir", avait ajouté l'ancien talonneur et capitaine. Même son de cloche du côté de Jonathan Danty. "Favoris ? Mais pour quelle raison ? (rires) Parce qu'on a fait de bonnes prestations sur les derniers matches ? C'est ce que les autres disent", a balayé le centre de La Rochelle.

Galthié positif au Covid-19

Outre l'aspect sportif, les Bleus ne peuvent pas tout contrôler. Le Covid-19 rôde toujours et il vient de toucher Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France l'a annoncé lui-même vendredi, deux jours avant la réception de l'Italie. "Je me sens bien, j'ai eu quelques petits symptômes mercredi. Je me suis mis à l'isolement mercredi, on avait été testés le matin, j'étais négatif. J'ai eu des symptômes en fin de journée, je suis allé voir le médecin : j'ai été testé à nouveau. J'étais à l'isolement et hier (jeudi, NDLR), on a eu confirmation avec un test PCR. On a respecté le protocole à la lettre", a-t-il confié.

Cette petite ombre au tableau ne devrait pas empêcher le coach de distiller son plan de jeu à ses joueurs, en visio ou en audio. "Dimanche, je serai à distance avec un téléphone et quelques échanges brefs, avant, après, à la mi-temps...", a ajouté Fabien Galthié. Le sélectionneur peut faire confiance à son staff et surtout à ses joueurs, dont la charnière 100% toulousaine formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Le troisième ligne de l'UBB Cameron Woki débute en deuxième ligne, comme contre la Nouvelle-Zélande, tandis que Dylan Cretin est aligné aux côtés d'Anthony Jelonch et Gregory Alldritt.