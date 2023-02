Six Nations : le rochelais Jonathan Danty déjà de retour chez les bleus pour préparer le match contre l'Ecosse

Jonathan Danty est revenu plus vite que prévu de blessure. Fin décembre, il était victime d'une rupture du ligament croisé postérieur au genou droit lors d'un plaquage lors du déplacement du Stade Rochelais à Perpignan. Il devait être indisponible pendant 3 mois, rater le Tournoi des Six Nations et sa participation à la coupe du Monde était en questions.

Finalement, la récupération a été plus rapide que prévu, puisqu'il fera le déplacement avec les remplaçants du Stade Rochelais à Castres ce samedi pour la 18ème journée du Top 14. Et dans la foulée, il rejoindra Marcoussis et le groupe des 41 joueurs convoqués pour préparer le match du XV de France contre l'Ecosse dimanche 26 février pour la 3ème journée du Tournoi des Six Nations a annoncé ce vendredi soir la Fédération Française de Rugby.

Yoan Tanga également convoqué chez les bleus

Le troisième ligne Rochelais Yoan Tanga est également convoqué en remplacement du Montpelliérain Alexandre Bécognée. Le reste du groupe est inchangé par rapport aux deux déplacements en Italie et en Irlande.

Ce sont donc 7 rochelais (en l'absence de Uini Atonio suspendu pour deux matchs) qui figurent dans le groupe des 41 joueurs français convoqués à Marcoussis : Reda Wardi, Thomas Lavault, Grégory Aldritt, Paul Boudehent, Yoan Tanga, Antoine Hastoy et, Jonathan Danty