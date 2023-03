Six Nations : Uini Atonio et 6 joueurs rochelais convoqués pour préparer le match contre l'Angleterre

Uini Atonio est convoqué pour préparer le match contre l'Angleterre même s'il est suspendu et s'il ne joue pas

Uini Atonio fait son retour avec les bleus. Le pilier droit du Stade Rochelais figure sur la liste des 42 joueurs convoqués pour préparer le match du tournoi des Six Nations contre l'Angleterre avec six autres rochelais : Reda Wardi, Thomas Lavault, Grégory Aldritt, Yoan Tanga, Antoine Hastoy et Jonathan Danty.

Uini Atonio, suspendu après son plaquage dangereux contre l'Irlande ne pourra pas jouer contre l'Angleterre le 11 mars, mais il participera à la préparation physique. Car il sera disponible en revanche pour le dernier match du tournoi des Six Nations, le 18 mars contre le Pays de Galles,

Pour Jonathan Danty, le centre rochelais, c'est une deuxième convocation après son retour de blessure, après être resté éloigné des terrains un mois et demi pour une rupture du ligament croisé postérieur au genou droit fin décembre lors du déplacement du Stade Rochelais à Perpignan. Jonathan Danty était dans le groupe qui a préparé le match contre l'Ecosse , mais il avait été jugé "pas à 100%" par le directeur de la performance des bleus et "toujours en phase de réathlétisation".